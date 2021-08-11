У Мінекономіки поки не бачать необхідності у регулюванні цін на автогаз

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Мінекономіки поки не бачить необхдності у регулюванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ (LPG), як це відбувається з бензином і дизпаливом.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

За його словами, міністерство уважно відстежує ресурсну і цінову ситуацію на паливному ринку.

Зокрема, вплив на зростання цін на автогаз зробила недопоставка ресурсу через зміну постачальника нафтопродуктів "Роснефти" в Україні та перебування в ремонті протягом червня Мозирського НПЗ (Білорусь).

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Нагадаємо:

Учасники ринку назвали одну ключову причину зростання цін на зріджений газ - дефіцит ресурсу та викликаний ним ажіотажний попит, вони прогнозують, що ціни найближчим часом не знизяться.

За словами аналітика консалтингової групи А-95 Артема Куюна,потенціал для зростання роздрібних цін на зріджений газ в нинішніх умовах становить ще 1 грн за літр.

Середня ціна автогазу у мережах АЗС 10 серпня досягла рекордних 17,35 гривень за літр (+ 13 коп/л до 9 серпня).

Середня ціна авогазу у мережах АЗС 6-9 серпня зросла до 17,22 гривень за літр (+8 коп/л).

Середня ціна автогазу у мережах АЗС 3 серпня досягла рекордних 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 серпня).

Середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС 2 серпня зросла до 16,88 грн/л, водночас максимальна ціна сягає 17,78 грн/л

Мережі АЗС з економ і середнього сегмента з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і ДТ в межах 10-90 коп./л.

За тиждень 23-30 липня середня ціна автогазу у мережах АЗС підвищилась на 20 коп/л - до рекордних за всю історію спостереження 16,86 грн/л.