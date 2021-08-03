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Середня ціна автогазу у мережах АЗС досягла нового рекорду

Вівторок, 3 серпня 2021, 16:10
 
unsplash

Середня ціна автогазу у мережах АЗС 3 серпня досягла рекордних 16,89 грн/л (+2 коп/л до 2 серпня).

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Так, у мережі KLO автогаз подорожчав на 30 коп/л, до 17,75 грн/л. На стільки ж подорожчало паливо на АЗС "Катрал" (до 16,77 грн/л).

Prime, Chipo і "Авантаж 7" підняли ціни на 20 коп/л.

Водночас таакі мережі як "БРСМ-Нафта", Автотранс, Motto і "Овіс" підвищили ціни в межах 5-15 коп/л.

Загалом з початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,55 грн/л, або на 10%.

За словами експерта Консалтингової групи "А-95" Артема Куюна, потенціал для зростання роздрібних цін на автогаз в нинішніх умовах становить ще 1 грн/л.

Нагадуємо:

Середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС 2 серпня зросла до 16,88 грн/л, водночас максимальна ціна сягає 17,78 грн/л

Мережі АЗС з економ і середнього сегмента з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і ДТ в межах 10-90 коп./л. 

За тиждень 23-30 липня середня ціна автогазу у мережах АЗС підвищилась на 20 коп/л - до рекордних за всю історію спостереження 16,86 грн/л.

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АЗС паливо зріджений газ

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Економічна правда
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