Ціни на автогаз на АЗС встановили нові рекорди

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Середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС 2 серпня зросла до 16,88 грн/л, водночас максимальна ціна сягає 17,78 грн/л

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

В мережі SOCAR продукт подорожчав на 30 коп/л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO і "Рур груп" вартість ресурсу виросла в середньому на 20 коп/л, до 17,19 грн/л і 17,09 грн/л відповідно.

"Фактор", Marshal, "Авантаж 7" і "Катрал" підняли ціни на 10 коп/л.

Такі мережі як "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, "Овіс", Luxwen і Mango підвищили ціни в межах 5-20 коп/л.

Усього з початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л, або 10%.

Зміна роздрібних цін на автогаз на АЗС з 30 липня по 2 серпня, грн/л розрахунки "А-95"

Нагадуємо:

Мережі АЗС з економ і середнього сегмента з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і ДТ в межах 10-90 коп./л.

За тиждень 23-30 липня середня ціна автогазу у мережах АЗС підвищилась на 20 коп/л - до рекордних за всю історію спостереження 16,86 грн/л.