АЗС з економ та середнього сегменту за тиждень підняли ціни на паливо

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Мережі АЗС з економ і середнього сегмента з 23 по 30 липня підвищили вартість бензинів і ДТ в межах 10-90 коп./л.

Про це передає enkorr з посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Все бензини на станціях ZOG, "Олас", Marshal подорожчали на 50 коп./л, при цьому ДТ на них додало 10-50 коп./л.

На станціях KLO бензини подорожчали на 10 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 30,89 грн/л, А-95 - до 21,29 грн/л. На 30-60 коп./л ціну бензинів і ДТ підвищила мережу Prime.

На 48-90 коп./л виросла ціна бензинів і ДТ в мережі "Татнефть-АЗС-Україна".У мережі "БРСМ-Нафта" ціни на дизельне паливо зросли на 56 коп./л, до 27,20 грн/л.

А на Motto всі види палива подорожчали на 17-57 коп./л бензин марки А-92 подорожчав до 28,11 грн/л, А-95 - до 29,19 грн/л, ДП - до 27,40 грн/л.

Нагадуємо:

За тиждень 23-30 липня середня ціна автогазу у мережах АЗС підвищилась на 20 коп/л - до рекордних за всю історію спостереження 16,86 грн/л.