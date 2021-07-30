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Ціни на автогаз у мережах АЗС продовжують бити рекорди

П'ятниця, 30 липня 2021, 15:00
 
Unsplash

За тиждень 23-30 липня середня ціна автогазу у мережах АЗС підвищилась на 20 коп/л - до рекордних за всю історію спостереження 16,86 грн/л.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що на АЗС WOG ціна автогазу зросла у середньому на 30 коп/л - до 17,68 грн/л.

На станціях Shell автогаз подорожчав на 61 коп/л - до 17,02 грн/л.

"ЗВГ на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 20 і 40 коп/л, до 16,88 грн/л і 16,81 грн/л відповідно. У мережі KLO за тиждень ціна зросла на 5 коп/л - до 16,99 грн/л.

Glusco і "Авантаж 7" підняли ціни на 30 коп/л і 23 коп/л, до 16,75 грн/л і 16,08 грн/л", - йдеться у повідомленні.

Усього з початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,50 грн/л, або на 10%.

Нагадаємо:

Середня ціна автогазу у мережах АЗС 28 липня досягла рекордних 16,79 грн/л (+2 коп/л до 27 липня).

Середня ціна автогазу 27 липня у мережах АЗС підвищилась на 5 копійок за літр до 16,77 грн/л - така середня ціна є рекордною для України за всю історію спостереження.

Повідомлялось, що за вихідні (16-19 липня) середня ціна скрапленого газу у мережах АЗС підвищилася на 28 копійок за літр - до 16 грн/л, востаннє такої позначки вартість автогазу сягала у листопаді 2018 року (16,03 грн/л).

Основним фактором подорожчання ЗВГ аналітики Консалтингової групи "А-95" називали зростання оптових цін продукту внаслідок наростаючого дефіциту в більшості регіонів.

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АЗС паливо зріджений газ

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