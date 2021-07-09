Новини 9 липня: євробонди "Укрзалізниці", МВФ, штраф "Нової пошти"

Про євробонди "Укрзалізниці". "Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні євробонди на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних.

Про МВФ. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду підтримав пропозицію щодо розподілу між країнами 650 млрд доларів для відновлення після пандемії – якщо її затвердить Рада МВФ, країни отримають кошти до кінця серпня.

Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли порозуміння у питаннях антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та незалежности НАБУ – незабаром очікується угода на рівні персоналу.

Про штраф "Нової пошти". Голова Державної продовольчої споживчої служби Владислава Магалецька запевняє, що накладений на "Нову пошту" штраф у понад 325 мільйонів гривень буде скасований.

У Мінекономіки заявили, що застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги законодавства, а саме принцип пропорційності порушення і покарання, ця ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка.

Голові Держпродспоживслужби буде рекомендовано повністю скасувати рішення про штраф у Харкові на 151 млн грн, який наклали на "Нову пошту", розслідування щодо другого штрафу буде завершено до 15 липня.

Про інфляцію. У червні 2021 року інфляція у річному вимірі залишилась на рівні 9,5%, порівняно з травнем 2021 року - знизилась до 0,2%.

Про B2B Jewelry. Фінансова "піраміда" B2B Jewelry, яку "заблокувало СБУ" у серпні минулого року, продовжує збирати гроші з нових вкладників - її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, а обвинувачення за майже рік не пред'явлені.

Ексклюзив ЕП:

Можна і не орати. Як фермери без обробки землі вирощують рослини і що з цього виходить

Шість тисяч років землю "ранив" плуг, але у 1950-х людина порушила ланцюжок "зорав-засіяв-обробив-зібрав". Так з'явилася технологія нульового обробітку ґрунту No-Till. Що це, хто її застосовує і чи врятує вона ґрунт від виснаження?