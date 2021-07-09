Штрафу в 325 мільйонів "Новій пошті" не буде – голова Держпродспоживслужби

Владислава Магалецька Facebook

Голова Державної продовольчої споживчої служби Владислава Магалецька запевняє, що накладений на "Нову пошту" штраф у понад 325 мільйонів гривень буде скасований.

Про це Магалецька написала на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора цілий день займалася цим питанням: проводила внутрішнє розслідування, ознайомилася з відеофіксацією, консультувалася з юристами. Розібрала ситуацію, як то кажуть, на молекули", – написала Магалецька.

"Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення. Сьогодні буду мати особисту зустріч із представниками "Нової пошти" та бізнес-спільноти. Необхідно терміново міняти законодавство. Інакше такі випадки можуть повторитися через виконавців на місцях", – додала вона.

Також Магалецька повідомила, що "з "винуватцями" скандалу в Харківській області "розбираються".

"Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення… В ДПСС ніхто не буде "рвати" бізнес, поки я очолюю цю структуру", – написала очільниця.

Нагадуємо:

Державна продовольча споживча служба оштрафувала компанію "Нова пошта" на 325,85 млн грн через нібито "перешкоджання перевірці", компанія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді.

Економічна правда