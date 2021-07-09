Справа "Нової пошти": перший штраф рекомендують скасувати, по другому триває розслідування

Голові Держпродспоживслужби буде рекомендовано повністю скасувати рішення про штраф у Харкові на 151 млн грн, який наклали на "Нову пошту", розслідування щодо другого штрафу буде завершено до 15 липня.

Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти" за підсумками зустрічі співвласника компанії Вячеслава Климова з головою Державної споживчої служби Владиславою Магалецькою у рамках Спілки українських підприємців.

Зазначається, що у справі відкрито два дисциплінарних провадження - створені окремі комісії, які проводять розслідування з приводу перевірок Нової пошти у Харкові та Чугуєві.

"Комісія, яка розслідувала справу у Харкові, попередньо встановила багаточисленні порушення законодавства під час проведення перевірки. Попередньо голові Держспоживслужби буде рекомендовано повністю скасувати рішення про штраф у Харкові на суму 151 млн гривень", - заявили в компанії.

Водночас комісія, яка розслідує справу у Чугуєві, продовжує працювати і планує завершити розслідування до 15 липня.

"Крім того, Держпродспоживслужба направить у Виконавчу службу лист про призупинення виконання рішення. Це потрібно для того, щоб з Нової пошти не був автоматично стягнений штраф, поки триває розгляд справи", - пояснили в "Новій пошті".

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У Мінекономіки заявили, що застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги законодавства, а саме принцип пропорційності порушення і покарання, ця ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка.

Голова Державної продовольчої споживчої служби Владислава Магалецька запевняє, що накладений на "Нову пошту" штраф у понад 325 мільйонів гривень буде скасований.

Державна продовольча споживча служба оштрафувала компанію "Нова пошта" на 325,85 млн грн через нібито "перешкоджання перевірці", компанія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді.

Економічна правда