Справа "Нової пошти": перший штраф рекомендують скасувати, по другому триває розслідування
Голові Держпродспоживслужби буде рекомендовано повністю скасувати рішення про штраф у Харкові на 151 млн грн, який наклали на "Нову пошту", розслідування щодо другого штрафу буде завершено до 15 липня.
Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти" за підсумками зустрічі співвласника компанії Вячеслава Климова з головою Державної споживчої служби Владиславою Магалецькою у рамках Спілки українських підприємців.
Зазначається, що у справі відкрито два дисциплінарних провадження - створені окремі комісії, які проводять розслідування з приводу перевірок Нової пошти у Харкові та Чугуєві.
"Комісія, яка розслідувала справу у Харкові, попередньо встановила багаточисленні порушення законодавства під час проведення перевірки. Попередньо голові Держспоживслужби буде рекомендовано повністю скасувати рішення про штраф у Харкові на суму 151 млн гривень", - заявили в компанії.
Водночас комісія, яка розслідує справу у Чугуєві, продовжує працювати і планує завершити розслідування до 15 липня.
"Крім того, Держпродспоживслужба направить у Виконавчу службу лист про призупинення виконання рішення. Це потрібно для того, щоб з Нової пошти не був автоматично стягнений штраф, поки триває розгляд справи", - пояснили в "Новій пошті".
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У Мінекономіки заявили, що застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги законодавства, а саме принцип пропорційності порушення і покарання, ця ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка.
Голова Державної продовольчої споживчої служби Владислава Магалецька запевняє, що накладений на "Нову пошту" штраф у понад 325 мільйонів гривень буде скасований.
Державна продовольча споживча служба оштрафувала компанію "Нова пошта" на 325,85 млн грн через нібито "перешкоджання перевірці", компанія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді.
Економічна правда
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