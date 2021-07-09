У червні інфляція у річному вимірі залишилась на рівні 9,5% – Держстат

У червні 2021 року інфляція у річному вимірі залишилась на рівні 9,5%, порівняно з травнем 2021 року - знизилась до 0,2%.

Про це свідчать дані Держстату.

"Інфляція на споживчому ринку у червні 2021 року порівняно з травнем 2021 року становила 0,2%, з початку року - 6,4%", - заявили в Держстаті.

При цьому, базова інфляція у червні 2021 року порівняно з травнем 2021 року становила 0,4%, з початку року - 4,3%.

У червні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої знизились на 0,1%.

Найбільше - на 16% - подешевшали яйця. На 2,8 - 0,4% знизились ціни на фрукти, овочі, млолоко, сало, свинину.

Водночас на 3,4 - 0,4% подорожчали соняшникова олія, риба і продукти з риби, рис, макаронні вироби, м'ясо птиці, безалкогольні напої, сири, продукти переробки зернових, яловичина, масло, цукор.

Водночас зростання цін та тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося в основному за рахунок підвищення плати за утримання будинків і прибудинкових територій на 1%, природний газ - на 0,7%.

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Нагадаємо:

В уряді прогнозують близько 4% росту економіки в цьому році, а інфляція залишиться у межах прогнозованих тенденцій - до 8%.

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 7,5% річних. НБУ надалі готовий підвищувати ставку, якщо суттєвіше посилення інфляційного тиску і погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

У травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% після 8,4% у квітні.

У НБУ очікують, що у 2021 році інфляція становитиме 8%, пік інфляційного сплеску припаде на 3 квартал року передусім через низьку минулорічну базі порівняння.

У квітні правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 7,5% річних.

У березні правління Нацбанку ухвалило рішення щодо підвищення облікової ставки до 6,5% з огляду на пришвидшену інфляцію на початку 2021 року, регулятор готовий за потреби підвищувати ставку надалі.

Під час дискусії членів комітету з монетарної політики НБУ щодо облікової ставки 3 березня підвищення ставки із 6 до 6,5% підтримали 6 із 8 присутніх членів комітету.

Економічна правда