Фінансова піраміда B2B Jewelry продовжує працювати – Bihus.Info

Фінансова "піраміда" B2B Jewelry, яку "заблокувало СБУ" у серпні минулого року, продовжує збирати гроші з нових вкладників - її засновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, а обвинувачення за майже рік не пред'явлені.

Про це йдеться у сюжеті Bihus.Info.

Журналісти нагадали, що у серпні 2020 року правоохоронці оголосили про блокування фінансової піраміди, яка, за їхніми даними, зібрала 250 мільйонів дол з 600 тисяч вкладників.

При цьому, засновнику B2B Jewelry Миколі Гонті, його дружині та бухгалтеру висунули підозри.

"Інкримінували шахрайство з фінансовими ресурсами та відмивання і легалізацію злочинних грошей. Тоді ж, у 2020-му, Гонті обрали запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт", - нагадує Bihus.Info.

Журналісти з'ясували, що з часу оголошення підозр Миколі Гонті, його дружині Олені та головному бухгалтеру минув майже рік, але обвинувачення досі не висунуті і досудове розслідування не завершене.

При цьому, зараз у магазинах B2B Jewelry знову черги - проєкт продовжує продавати прикраси під обіцянки повернути їх повну вартість, залишити прикрасу і доплатити ще зверху.

"Під час візиту журналістів в магазин одна з відвідувачок принесла на касу 137 тисяч гривень", - йдеться у розслідуванні.

Також видання з'ясувало, що у B2B Jewelry з’явився клон - Cancri Jewelry, яка позиціонує себе як турецький ювелірний дім, але орієнтується, зокрема, на українську аудиторію.

"Нещодавно Cancri Jewelry презентували в Одесі, на інстаграм-сторінку мережі підписана комунікаційниця B2B Jewelry, а сам Микола Гонта в інтерв’ю визнав, що "не юридично" володіє бізнесом у Туреччині", - додають журналісти.

Також повідомляється, що на острові, арештованому в рамках провадження, триває будівництво котеджів. Журналісти Bihus.Info помітили там автомобілі, зареєстровані на сина Гонти Олександра і благодійний фонд "Зимородок" дружини Гонти (фонд фігурує в провадженні як частина піраміди B2B Jewelry).

"Для оплати онлайн B2B Jewelry тепер використовує свіжостворену ТОВ "Голдмайстер". Вона оформлена на мешкання Ладижина Дмитра Александренка. Відповідно до реєстру судових рішень, притягувався до кримінальної відповідальності за розбійне пограбування", - додають в Bihus.Info.

Журналісти також заявляють, що цілодобовий домашній арешт Миколи Гонти скасував Печерський районний суд Києва весною 2021-го. Замість нього йому призначили особисте зобов’язання.

"Причому це рішення суду, як і багато інших по справі B2B Jewelry, відсутнє в публічній частині судового реєстру. Звідти також зникли ухвали про арешт земельних ділянок та будинків на острові під Києвом (острів пов’язаний з родиною Гонти і може бути способом легалізації коштів від піраміди).

Доступ до опублікованих раніше рішень, з’ясували Bihus.Info, обмежено на підставі постанови Офісу генпрокурора від 9 червня 2021 року. Журналісти спрямували запит в ОГП, аби зрозуміти, хто саме і чому прийняв таке рішення. Наразі чекають на відповідь", - йдеться в розслідуванні.

Нагадуємо:

27 серпня 2020 року Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.

Трьом організаторам фінансової "піраміди" B2B Jewelry повідомили про підозру, двом фігурантам обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.