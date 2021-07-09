Україна та МВФ досягли компромісу щодо антикорупційних питань – Мінфін
Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли компромісу у питаннях антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та незалежности НАБУ – незабаром очікується угода на рівні персоналу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за результатами зустрічей міністра фінансів Сергія Марченка та представників МВФ у США.
Так, представники МВФ відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці, наголосили у Мінфіні.
У відомстві кажуть, що "переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з ряду питань, зокрема, щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ".
За словами Марченка, Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Він наголосив, що Верховна Рада у короткий термін ухвалила ряд законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.
Однак експерти МВФ зазначили, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади.
Сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement найближчим часом.
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Нагадуємо:
Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by, міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією зараз веде відповідні переговори у Вашингтоні.
Аналітики Bank of America (BofA) вважають, що Україна може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ під час виборчого циклу 2023-2024 років.
У Міжнародному валютному фонді кажуть про те, що певний прогрес для завершення першого перегляду програми stand-by є, проте Україні потрібно зробити ще більше до другого перегляду.
Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.
Економічна правда
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