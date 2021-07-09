Штраф "Новій пошті": Мінекономіки проведе службову перевірку

У Мінекономіки заявили, що застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги законодавства, а саме принцип пропорційності порушення і покарання, ця ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка.

Про це йдеться у позиції Мінекономіки.

"Міністерство засуджує такий підхід до розрахунку штрафів, оскільки він є суб’єктивним та вважає його неприпустимим. Зазначена ситуація буде ретельно вивчена та проведена службова перевірка. Регулюючі державні органи повинні захищати права споживачів, але штраф повинен бути пропорційним порушенню", - заявили у відомстві.

"Важливо, що з метою усунення суб’єктивної складової при визначенні рівня штрафів за аналогічні порушення Мінекономіки вже розроблено проєкт Закону України, який передбачає встановлення фіксованої суми таких штрафів.

Згідно зі статтею 12 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у разі застосування санкцій за порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання", - додали у відомстві.

Водночас у Новій пошті заявили, що 9 липня відбулася зустріч співвласника Нової пошти Вячеслава Климова з головою Державної споживчої служби Владиславою Магалецькою у рамках Спілки українських підприємців.

"У справі відкрито два дисциплінарних провадження. Створені окремі комісії, які проводять розслідування з приводу перевірок Нової пошти у Харкові та Чугуєві.

Комісія, яка розслідувала справу у Харкові, попередньо встановила багаточисленні порушення законодавства під час проведення перевірки. Попередньо Голові Держспоживслужби буде рекомендовано повністю скасувати рішення про штраф у Харкові на суму 151 млн гривень. Комісія, що розслідує справу у Чугуєві, ще не завершила свою роботу і планує завершити її до 15 липня", - заявили в компанії.

Зазначається, що Держпродспоживслужба направить у Виконавчу службу лист про призупинення виконання рішення.

"Це потрібно для того, щоб з Нової пошти не був автоматично стягнений штраф поки триває розгляд справи", - пояснили в "Новій пошті".

Нагадуємо:

Голова Державної продовольчої споживчої служби Владислава Магалецька запевняє, що накладений на "Нову пошту" штраф у понад 325 мільйонів гривень буде скасований.

Державна продовольча споживча служба оштрафувала компанію "Нова пошта" на 325,85 млн грн через нібито "перешкоджання перевірці", компанія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді.

Економічна правда