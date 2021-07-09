"Укрзалізниця" позичила на міжнародних ринках 300 мільйонів доларів під 7,9% річних

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"Укрзалізниця" розмістила п'ятирічні євробонди на 300 мільйонів доларів під 7,875% річних.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в банківських колах.

Пізніше розміщення євробондів підтвердили в пресслужбі компанії. Як йдеться в повідомленні, попит на купівлю вдвічі перевищив пропозицію "Укрзалізниці", заявки на фінансування отримані від 70 інвесторів – в основному з Великобританії та Швейцарії.

Залучені кошти "Укрзалізниця" направить на обслуговування боргових зобов'язань компанії і на погашення кредиту перед дочірнім банком російського "Сбєрбанку" в Україні.

Частину коштів також планується направити на поповнення оборотного капіталу "Укрзалізниці".

Пресслужба УЗ зазначає, що залучені кошти будуть спрямовані на рефінансування існуючого боргу з метою зниження вартості фінансування компанії і зменшення навантаження на її ліквідність.

"Таким чином, випуск облігацій не призведе до підвищення розміру кредитного портфеля "Укрзалізниці", а виключно знизить заборгованість в короткостроковому періоді, що матиме позитивний вплив на кредитний рейтинг компанії", – додали в прес-службі.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло запланованому випуску п'ятирічних єврооблігацій "Укрзалізниці" очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B (EXP)" і помістило його в список Rating Watch "Негативний".

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" підписала угоду зі "Сбєрбанком" про відстрочення погашення заборгованості на суму 116 млн доларів, основні виплати за якою припадали на 30 травня поточного року.

Кредит від цього банку був залучений УЗ з метою фінансування підготовки інфраструктури до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу "Євро-2012".