МВФ може виділити країнам 650 мільярдів доларів до кінця серпня

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Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду підтримав пропозицію щодо розподілу між країнами 650 млрд доларів для відновлення після пандемії – якщо її затвердить Рада МВФ, країни отримають кошти до кінця серпня.

Про це йдеться у заяві директорки-розпорядниці МВФ Кристаліни Георгієвої, повідомляє пресслужба МВФ.

"Учора Виконавчий комітет МВФ погодився з моєю пропозицією щодо нового розподілу СПЗ (Спеціальні права запозичення – ЕП), еквівалентного 650 млрд доларів, найбільшого асигнування в історії МВФ, для задоволення довгострокових світових потреб у резервах під час найгіршої кризи з часів Великої депресії", – розповіла Георгієва.

За її словами, наступним кроком буде представити пропозицію щодо розподілу Раді Фонду для розгляду та затвердження. У разі підтримки Радою, "розподіл СПЗ буде завершено до кінця серпня".

Виділення СПЗ, кажуть у Фонді, сприятиме підвищенню ліквідності та резервів усіх країн-членів, зміцненню довіри та стійкості, а також стабільності світової економіки.

Востаннє Фонд робив таку операцію у 2009 році, і тоді, каже Георгієва, розподіл СПЗ сприяв суттєвому відновленню від світової фінансової кризи.

"Найближчим часом ми активно співпрацюватимемо зі своїми членами, аби визначити варіанти добровільного спрямування СПЗ від більш заможних країн для підтримки більш вразливих", – підсумувала вона.

Асигнування СПЗ розподіляються між членами МВФ пропорційно квоти країни у МВФ.

Нагадуємо:

Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді може отримати понад 2,7 млрд доларів в межах нової ініціативи Фонду щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення.

МВФ обговорює виділення СПЗ (спеціальних прав запозичення) на суму 650 мільярдів доларів для допомоги відновлення світової економіки внаслідок пандемії.

Економічна правда