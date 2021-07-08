Новини 8 липня: тарифи на тепло, субсидії, кукурудза у Чорнобильській зоні

Про тарифи на тепло. Нацкомісія з енергетики та тарифів передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень, йдеться, зокрема, про встановлення тарифів.

Про субсидії. В окремих містах перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не у повному обсязі - це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Про кукурудзу у Чорнобильській зоні. Перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Чорнобильській зоні, де велика кількість земель не використовується через радіаційне забруднення, можна вирощувати кукурудзу для подальшої переробки у біогаз.

Про метро на Виноградар. "Київметробуд" будує продовження Сирецької-Печерської лінії метрополітену із затримкою графіку. Аби встигнути відкрити бодай одну станцію метро у обіцяні строки, генпідрядник повинен збільшити швидкість робіт удвічі.

У КП "Київський метрополітен" переконують, що зведення нових станцій "Мостицька" та "Проспект Правди", які стануть продовженням Сирецько-Печерської лінії до Виноградаря, ведеться за визначеним графіком і їх запустять до кінця 2021 року.

Про електроенергію. Міністерство енергетики ініціює створення "чорного списку" — переліку систематичних порушників на ринку електроенергії, яким тимчасово обмежуватимуть доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня.

Про штраф "Нової пошти". Державна продовольча споживча служба оштрафувала компанію "Нова пошта" на 325,85 млн грн через нібито "перешкоджання перевірці", компанія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді.

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Вісім років без нових станцій. Коли ж відкриють метро на Виноградар?

Як будується метро на Виноградар, скільки коштів платників податків на це витратили та коли кияни отримають обіцяні станції.

Що впливає на курс гривні: п'ять спостережень від Нацбанку

Той, хто пояснить усі коливання плаваючого обмінного курсу, заслуговуватиме на Нобелівську премію. Але і до цього наукового прориву можна спробувати пояснити зміни курсу та спрогнозувати його, враховуючи деякі показники.