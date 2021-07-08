Не всім українцям перепризначили субсидії: Мінсоцполітики шукає винних на місцях

В окремих містах перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не у повному обсязі - це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Зазначається, що в окремих містах "органами місцевого самоврядування не забезпечено дотримання вимог порядку призначення житлових субсидій на наступний період".

"Переважна більшість органів соціального захисту населення здійснили призначення житлових субсидій на наступний період домогосподарствам, які мають на неї право, а також розрахували суми субсидії за травень - червень поточного року.

Наразі відбувається перерахування коштів для проведення виплат субсидій одержувачам", - зазначили у міністерстві.

Мінсоцполітики звернулось до Асоціації міст України з проханням "скоординувати роботу міст для завершенням найближчим часом процедури перепризначення житлових субсидій на наступний період домогосподарствам, які мають на неї право".

Також звернули увагу, що всі перепризначені субсидії будуть виплачені одержувачам починаючи з травня, незалежно від дати проведення перепризначення.

Нагадаємо:

У Мінсоцполітики заявили, що найближчим часом громадяни отримають належні їм суми житлової субсидії за травень - червень поточного року у повному обсязі.

Уряд вніс певні корективи у нові правила отримання субсидій - зокрема, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви (за деякими винятками).

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня відбулися зміни у програмі житлових субсидій - для її оформлення на наступний період українці мають 5 місяців неопалювального періоду.

З 1 травня всі 100% українців, які отримують субсидію, будуть отримувати її живими грошима, також вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатись не будуть.

Починаючи з травня, отримувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних 5 місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або поштою.

Економічна правда