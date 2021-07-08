Тарифи на тепло встановлюватиме місцева влада – регулятор
Нацкомісія з енергетики та тарифів передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень, йдеться, зокрема, про встановлення тарифів.
Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.
Так, на засіданні 7 липня Нацкомісія ухвалила постанову, якою на місцевий рівень передала держрегулювання 28 підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплоенергії.
Отже, саме місцева влада встановлюватиме тарифи і затверджуватиме плани розвитку для ліцензіатів.
Голова регулятора Валерій Тарасюк зазначив, що Комісія здійснюватиме методичну роботу та надаватиме допомогу з питань держрегулювання ТКЕ.
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Нагадуємо:
У КМДА попередили, що тарифи на гарячу воду і опалення можуть зрости на 30-40% цієї осені, та звернулись до уряду із пропозицією використати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи.
Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала у першому читанні доопрацьований законопроєкт 3508-д, яким пропонується механізм реструктуризації боргів теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ.
Сума боргів, яка утворилася на ринку газу, перевищує 120 млрд грн, у "Нафтогазі" підтримують запропоновану парламентом реструктуризацію та готові брати участь в доопрацюванні відповідного законопроєкту.
Економічна правда
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