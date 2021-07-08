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Тарифи на тепло встановлюватиме місцева влада – регулятор

Четвер, 8 липня 2021, 11:38
 
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Нацкомісія з енергетики та тарифів передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень, йдеться, зокрема, про встановлення тарифів.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Так, на засіданні 7 липня Нацкомісія ухвалила постанову, якою на місцевий рівень передала держрегулювання 28 підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплоенергії. 

Отже, саме місцева влада встановлюватиме тарифи і затверджуватиме плани розвитку для ліцензіатів. 

Голова регулятора Валерій Тарасюк зазначив, що Комісія здійснюватиме методичну роботу та надаватиме допомогу з питань держрегулювання ТКЕ.

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"Нафтогазу" та його компаніям заборгували 125 мільярдів: як влада пропонує виходити з кризи

Нагадуємо:

У КМДА попередили, що тарифи на гарячу воду і опалення можуть зрости на 30-40% цієї осені, та звернулись до уряду із пропозицією використати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи.

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала у першому читанні доопрацьований законопроєкт 3508-д, яким пропонується механізм реструктуризації боргів теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ.

Сума боргів, яка утворилася на ринку газу, перевищує 120 млрд грн, у "Нафтогазі" підтримують запропоновану парламентом реструктуризацію та готові брати участь в доопрацюванні відповідного законопроєкту.

Економічна правда

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НКРЕ тепло

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