Нову пошту оштрафували на 325 мільйонів – компанія судитиметься з Держпродспоживслужбою

nova poshta/ facebook

Державна продовольча споживча служба оштрафувала компанію "Нова пошта" на 325,85 млн грн через нібито "перешкоджання перевірці", компанія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Компанія також направила офіційну скаргу до Держпродспоживслужби на неправомірні дії співробітників харківського підрозділу, а також звернулася до омбудсмена та міжнародних правозахисних організацій.

Спричинила штраф перевірка Держпродспоживслужби у березні 2021 року у відділенні Харкова. Її проводили за скаргою клієнта щодо пошкодження посилки на суму 500 гривень.

У компанії кажуть, що перевірка відбулася з порушенням законодавства. Наприклад, інспектор мусить надати керівнику юрособи, відокремленого підрозділу або уповноваженій особі документи про перевірку. Натомість, їх вручили керівнику відділення, який не є такою особою.

Крім того, за законом, представник будь-якого органу контролю під час здійснення перевірки зобов'язаний розписатися в спеціальному журналі, чого теж не зробили.

Керівник відділення, повідомили у "Новій пошті", запропонував інспекторам звернутися до керівництва компанії, проте вони розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки.

Також за словами компанії акт про штраф теж був складений з порушеннями. Так, там не зазначено, у чому саме компанія перешкоджала органу контролю та не вказана дата правопорушення.

У Новій пошті вважають неправомірним те, що штраф було розраховано від обігу всієї компанії, а не відділення, у якому здійснювалася перевірка. Також Держпродспоживслужба одразу обрала максимальний з можливих штрафів, "хоча за практикою навіть суд не обирає найвищий захід покарання, особливо, якщо порушення було здійснено в перший раз".

Економічна правда