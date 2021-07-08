У Київському метро переконують, що гілку на Виноградар відчинять до кінця року

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У КП "Київський метрополітен" переконують, що зведення нових станцій "Мостицька" та "Проспект Правди", які стануть продовженням Сирецько-Печерської лінії до Виноградаря, ведеться за визначеним графіком і їх запустять до кінця 2021 року.

Про це повідомила пресслужба КМДА, КП у коментарі Економічній правді.

"Підрядна організація АТ "Київметробуд" не зверталася до нас щодо зміни термінів, передбачених договором", – розповів начальник КП Віктор Брагінський.

Він додав, що місто і метрополітен вимагають від виконавця дотримання термінів будівництва та вчасного завершення усіх передбачених робіт, як це заплановано – до кінця 2021 року.

"Для того, щоб змінити терміни будівництва у підрядника повинні бути вагомі підстави, які підтверджені довідкою з Торгово-промислової палати про наявність форс-мажорних обставин. Поки таких документів немає, ми не говоримо про зміни будь-яких сроків", - додав він.

Як повідомлялося у матеріалі ЕП, 86% робіт на одному тунелі "Київметробуд" виконав за десять місяців. Аби встигнути відкрити рух між "Сирцем" і "Мостицькою" до кінця 2021 року, швидкість будівництва другого тунелю повинна зрости щонайменше вдвічі.

Детальніше читайте за посиланням: Вісім років без нових станцій. Коли ж відкриють метро на Виноградар?

Економічна правда