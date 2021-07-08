У Чорнобильській зоні можна вирощувати кукурудзу і потім переробляти її в біогаз – міністр

Перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Чорнобильській зоні, де велика кількість земель не використовується через радіаційне забруднення, можна вирощувати кукурудзу для подальшої переробки у біогаз.

Про це він сказав на четвертій міжнародній конференції з питань реформ в Україні в Вільнюсі, передає "НВ.Бізнес".

За його словами, "Україна має величезний енергетичний потенціал".

"Україна має Чорнобильську зону, де не використовується величезна кількість земель. Там можна вирощувати культуру, наприклад кукурудзу, потім її переробляти в біогаз, з біогазу робити електрику.

Це така складна потрійна переробка, яка додає доданої вартості набагато більше, ніж якщо просто поставити сонячну панель, яка є вкрай неефективною для виконання функцій енергетичної безпеки держави", - сказав міністр.

Нагадаємо:

У 2018 році в Прип'яті на території Чорнобильської АЕС офіційно відкрили сонячну електростанцію Solar Chernobyl - 1 МВт.