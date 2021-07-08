Київ не встигне побудувати метро на Виноградар до кінця року

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"Київметробуд" будує продовження Сирецької-Печерської лінії метрополітену із затримкою графіку. Аби встигнути відкрити бодай одну станцію метро у обіцяні строки, генпідрядник повинен збільшити швидкість робіт удвічі.

Про це йдеться у статті Економічної правди.

У коментарі ЕП представники "Київметробуду" визнали, що будівництво ведеться із затримкою.

"У зв'язку з епідемічною ситуацією, що склалася у світі та Україні, графік будівництва дещо порушено. Проте ми намагаємося наздоганяти відставання", – повідомила пресслужба генпідрядника.

На запитання щодо орієнтовних строків відкриття станцій "Мостицька" та "Проспект Правди" ні у "Київському метрополітені", ні в "Київметробуді" не відповіли.

Раніше міський голова Віталій Кличко запевняв, що принаймні одна станція до кінця 2021 року буде відкрита.

Від станції "Мостицька" до станції "Сирець" наразі працює підземний прохідницький щит "Галина". Як повідомили ЕП в пресслужбі "Київського метрополітену", 5 липня щит подолав 1 082 метри із загальних 1 256 метрів або 86% шляху.

Коли комплекс досягне станції "Сирець", його демонтують і знову зберуть на "Мостицькій". Тоді "Галина" почне рити паралельний тунель.

"86% робіт на одному тунелі "Київметробуд" виконав за десять місяців. Аби встигнути відкрити рух між "Сирцем" і "Мостицькою" до кінця 2021 року, швидкість будівництва другого тунелю повинна зрости щонайменше вдвічі", – йдеться у статті.

Роботи на котлованах уздовж вулиці Межової, за свідченнями місцевих мешканців, не ведуться з грудня 2020 року.

Станом на кінець червня загальна сума коштів на фінансування робіт з будівництва метрополітену за 2017-2021 роки становила 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.

Таким чином, для завершення робіт генпідряднику необхідно освоїти щонайменше 1,91 млрд грн, якщо не буде підписано додаткових угод.

14 червня Кличко підписав розпорядження, яким направив фінансування у розмірі 543 млн грн, призначене на продовження Сирецько-Печерської лінії метро, на добудову Подільського мостового переходу.

Детальніше читайте за посиланням: Вісім років без нових станцій. Коли ж відкриють метро на Виноградар?

Економічна правда