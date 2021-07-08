Міненерго хоче створити "чорний список" для порушників на ринку електроенергії

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Міністерство енергетики ініціює створення "чорного списку" — переліку систематичних порушників на ринку електроенергії, яким тимчасово обмежуватимуть доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Напрацювання змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу е/е на "Українській енергетичній біржі" представлять на засіданні аукціонного комітету 9 липня.

Також, кажуть у відомстві, із запитами щодо запровадження таких змін до міністерства звернулись "Гарантований покупець" та УЕБ.

"Слід зазначити, що зараз спостерігається ситуація спотворення ціноутворення на організованих сегментах ринку, про що свідчить періодичне падіння ціни на електричну енергію нижче собівартості її виробництва навіть найдешевшою атомною генерацією", — зазначили в Міненергетики.

У відомстві підкреслили також маніпуляції на ринку двосторонніх договорів. Так, окремі трейдери та електропостачальники, які уклали двосторонні договори на купівлю електроенергії, не виконують свої зобов’язання щодо купівлі електроенергії в обсягах і за цінами, відповідно до договору, та порушують умови оплати.

Це призводить до погіршення фінансово-економічного стану виробників електроенергії, ускладнює планування виробничої діяльності, зокрема, визначення та формування необхідних запасів палива.

А це ускладнює підготовку енергогенеруючих підприємств до проходження осінньо-зимового періоду та створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам, підсумували в Міненерго.

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Нагадуємо:

Антимонопольний комітет почав розслідування про наявність чи відсутність в діях учасників ринку електроенергії порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, провела екстрене позачергове засідання, на якому ухвалила рішення, що мають стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії.

Ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" на 4 липня знизилася до історичного мінімуму в 2021 році в 426,06 грн/МВт-год, що на 35,9% нижче за ціну, що склалася на 3 липня і майже в 3,5 рази нижче ціни на 1 липня.

На 5 липня ціна підвищилася на 18,6% - до 505,68 грн/МВт-год.

НКРЕКП заявила про ігри з попитом та пропозицією, що в кінцевому випадку впливає на ціну, заявивши, що здебільшого цим займалась компанія Д.Трейдінг з групи ДТЕК.

Економічна правда