Міненерго планує з серпня запустити нову модель спецзобов'язань на ринку електроенергії

Міненерго розраховує запустити нову модель спецобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення з 1 серпня.

Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Буде нова модель. Думаю, ще днів 10, і будемо приймати", - сказав міністр.

За його словами, перенесення запровадження нового ПСО, що планувалось на 1 липня, було необхідним для вироблення оптимальної його моделі, що не дозволяла зробити волатильність ринку електроенергії.

"Зараз ми більш-менш бачимо орієнтири, тому що в умовах волатильності, коли ціна електроенергії падала в деякі періоди і до 30 коп/кВт-год, ми не могли розрахувати нормальну модель, яка б стабілізувала "Енергоатом" і "Укркргідроенерго" , - зазначив Галущенко.

При цьому він підтвердив намір ввести диференційовані тарифи в залежності від обсягу споживання.

"Ми не відмовляємося від тієї базової моделі, про яку говорили раніше. Наполягаємо на диференційованому підході: для вразливих споживачів буде одна ціна, для умовно багатих, які споживають більше, - інша", - пояснив він.

Нагадуємо:

Кабмін своєю постановою продовжив дію спецобов’язків на учасників ринку електроенергії до 1 серпня, відтак до цієї дати тариф для населення залишиться на рівні 1,68 грн за КВт-год.

Міністерство енергетики ініціювало продовження терміну дії чинного ПСО (покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії) до 1 серпня.

Раніше Кабмін не змінив тариф на електроенергію для населення, залишивши ціну на рівні 1 грн 68 коп за кВт/год. Уряд продовжив механізм дії покладених соціальних обов'язків (ПСО) до 30 червня.

Повідомлялось, що Міненерго представить до 1 липня 2021 року нову модель спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення.