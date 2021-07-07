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Уряд очікує від МВФ 700 млн доларів цього року, але без траншу потрясінь не буде – міністр

Середа, 7 липня 2021, 13:15
 

Український уряд, як і раніше, сподівається на отримання у цьому році від МВФ траншу близько 0,7 млрд дол за програмою stand by, міністр фінансів Сергій Марченко з делегацією зараз веде відповідні переговори у Вашингтоні.

Про це на прес-конференції на форумі "Україна 30" заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якраз в ці хвилини міністр фінансів перебуває в США в Міжнародному валютному фонді на переговорах. Йдеться ще про торішні суми - 700 млн дол, літо-осінь ...", - сказав Любченко.

За словами міністра, виконані всі зобов'язання, які брала на себе держава в особі уряду "в плані інституційних змін, прямих дій уряду".

"Тому ми дуже сподіваємося, що цей транш буде, тому що відмовлятися від дешевих грошей - це безглуздо", - додав він.

При цьому, Любченко підкреслив, що не очікує економічних потрясінь в Україні, якщо транш МВФ не надійде в країну до кінця року.

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Нагадуємо:

Аналітики Bank of America (BofA) вважають, що Україна може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ під час виборчого циклу 2023-2024 років.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обов'язково зробить те, що пообіцяла, і може отримати транш від МВФ восени, але у разі його відсутності глобальної проблеми не буде.

Президент Володимир Зеленський вважає, що несправедливо з боку МВФ прив’язувати ті чи інші "маяки" до тих чи інших траншів, за його словами, "не можна торгувати реформами за гроші".

Президент Володимир Зеленський у контексті співпраці України з МВФ заявив, що несправедливо висувати до України такі ж вимоги, як до інших держав, оскільки Україна восьмий рік перебуває у стані війни і змушена по-іншому обирати пріоритетні сфери для проведення реформ.

Аналітики J.P. Morgan прогнозують, що Україна до кінця 2021 року отримає 3 млрд дол офіційного фінансування та очікують надходження другого траншу кредиту МВФ до вересня цього року.

У Міжнародному валютному фонді кажуть про те, що певний прогрес для завершення першого перегляду програми stand-by є, проте Україні потрібно зробити ще більше до другого перегляду.

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що щодо всіх законодавчих питань у рамках переговорів з МВФ Україна "показала поступ і просунулася вперед".

У МВФ кажуть, що залишаються у стані переговорів з Україною та чекають більшого прогресу для виділення другого траншу за програмою stand by.

Україна і МВФ можуть досягти домовленостей на рівні staff level agreement у найближчі 2 місяці, заявив у квітні міністр фінансів Сергій Марченко.

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Україна Кабмін МВФ

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