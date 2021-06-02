Уряд планує підняти граничну ціну літра бензину і дизпалива

Уряд планує підняти граничну ціну бензину та дизпалива приблизно на 0,6 грн/л.

Таке рішення винесли на порядок денний засідання уряду 2 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, планують прийняти зміни до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про карантинні та протиепідемічні заходи, яка постановою від 14 травня 2021 року була доповнена пунктом 41/4, згідно з яким Кабмін встановив на період дії карантину граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/л і бензину - не вище 5 грн/л.

"Відповідно до запропонованих змін до цього пункту, середня вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначається Мінекономіки на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України", проведених на підставі даних Platts CIF NWE за попередню декаду, сум митних платежів (акцизний податок і ПДВ) та офіційного курсу валют від НБУ плюс витрати в розмірі 27 дол/ тонна.

Це, за розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", додасть до вартості літра бензину 0,56 грн, до дизпалива - 0,62 грн/л", - йдеться у повідомленні.

"Під витратами в цьому випадку передбачаються витрати на логістичне забезпечення та інші витрати, згідно з зовнішніми економічними договорами.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що необхідність уточнення механізму розрахунку "Нафтогазом" середньої вартості палива виникла виходячи з практики застосування державного регулювання ціноутворення в цій сфері", - доадає видання.

Відповідно до проєкту постанови, оприлюднення міністерством середніх цін одного літра дизпалива і бензину буде щомісяця, як і було зазначено в чинній постанові - 3, 13 і 23 числа.

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Нагадаємо:

14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

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В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

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