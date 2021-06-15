Мережі АЗС підняли ціни на пальне після нових розрахунків Мінекономіки

Середня ціна бензину А-92 по країні 15 червня зросла на 15 копійок за літр та становить 28,36 грн/л, бензин А-95 подорожчав на 31 копійку за літр - до 29,29 грн/л, дизпаливо - на 37 коп/л, до 27,71 грн/л.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що зростання цін стало результатом коригування вартості палив відповідно до постанови уряду про граничну торговельну націнку.

"Зокрема, на зміну граничних цін відреагували мережі ОККО і WOG. Обидві компанії підняли ціну на дизельне паливо на 1,08 грн/л, до 28,99 грн/л. "Двійка" та "п'ятірка" звичайних марок на станціях цих мереж подорожчали на 24-90 коп/л, до 29,99 грн/л і 30,82 грн/л.

SOCAR підвищив ціну бензинів на 23-90 коп/л, дизпалива - на 1,5 грн/л, до 32,48 грн/л. У компанії заявляють, що дизпаливо, яке реалізовується, підпадає під категорію фірмового, ціни на яке не підлягають держрегулюванню", - йдеться у повідомленні.

При цьому, у мережі KLO всі види палива подорожчали на 70 коп/л: "двійка" - до 29,99 грн/л, "п'ятірка" - до 29,99 грн/л, дизпаливо - до 28,59 грн/л.

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Нагадаємо:

Мінекономіки оприлюднило нову середню вартість дизпалива та бензинів, з якої буде вираховуватися гранична ціна реалізації пального на АЗС на середину червня.

Кабмін вніс зміни до держрегулювання цін на автомобільні бензини та дизпаливо, які реалізуються через мережу автозаправних станцій.

14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

Мережі АЗС відновлюють продаж преміального палива після роз'яснення Мінекономіки, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.

В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину і дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива на першу декаду червня.