Новини 28 травня: новий керівник Приватбанку, зарплати, білоруський бензин

Про нового керівника Приватбанку. Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

Про зарплати. У квітні 2021 року реальна зарплата порівняно з березнем 2021 року впала на 1,2%, а за рік зросла на 19,7%.

Про білоруський бензин. ЗМІ повідомили, що білоруська нафтова компанія поки не підтвердила постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.

Згодом у компанії заявили, що не планують припиняти поставки бензину А-95 в Україну, проте можуть скоротити обсяги через ремонт Мозирського нафтопереробного заводу.

Про ліцензії на імпорт товарів. Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів, у тому числі сільгосптехніки та продуктів.

Білорусь готова повернутися до режиму вільної торгівлі з Україною, як тільки Київ перегляне заходи щодо білоруських товарів.

Про закриття повітряного простору для білоруських літаків. Уряд заборонив використати повітряний простір України повітряним суднам, зареєстрованим в республіці Білорусь.

Про акциз на "зелену" електроенергію. Кабінет міністрів пропонує запровадити акциз на продаж електроенергії з відновлюваних джерел.

Ексклюзив ЕП:

Зеленський проти "зелених". Влада запроваджує акциз на відновлювану енергетику: що це буде

Влада змінює правила гри для виробників електроенергії з відновлюваних джерел, запроваджуючи акциз з її продажу. Як до цього ставляться учасники ринку та чиновники?