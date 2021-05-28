"Приватбанк" отримав нового керівника

Наглядова рада "ПриватБанку" призначила Герхарда Бьоша новим головою правління.

Джерело: Пресслужба "ПриватБанку", Hromadske, Інтерфакс-Україна

Дослівно пресслужба "ПриватБанку": "Бьош є досвідченим банкіром із 35-річним досвідом роботи, який протягом 15-ти років працював на керівних провідних посадах у банківському секторі України та має ґрунтовне розуміння української та європейської банківських систем.

Він успішно керував великими проєктами з трансформації банків, зокрема процесами приватизації".

Деталі: Герхард Бьош вступить на посаду після його погодження Національним банком України.

Бьош народився у 1957 році. Є банкіром та фінансистом. Освіту здобував у Віденському університеті – там здобув ступінь магістра соціально-економічних наук. Упродовж кар'єри працював з корпоративними клієнтами та страховими компаніями, займався реструктуризацією комерційного банкінгу та розробками, які орієнтовані на прибуток бізнес-стратегій.

Зокрема, у 1986-1993 роках займався економічними дослідженнями у сфері процентних ставок та валютних прогнозів. Після цього працював з казначейством та очолював управління комерційного банкінгу.

У 2004-2006 роках був головою департаменту світового казначейства та ринків у "Райффайзен Центральбанк". Після цього став заступником голови правління, а з листопада 2010 року – першим заступником голови правління "Райффайзен Банку Аваль".

Інтерфакс-Україна повідомляє, що 30 квітня 2021 року Бьош покинув посаду в "Райффайзен Банку".

Передісторія:

Господарський суд Києва вперше зупинив конкурс на посаду голови правління "ПриватБанку" 24 лютого 2021, задовольнивши клопотання про забезпечення позову профспілки банку, яка вимагає скасувати конкурс в цілому.

Через відвід судді Північний апеляційний суд не призначив розгляд апеляції.

Потім, Північний апеляційний суд відклав слухання апеляції "ПриватБанку" щодо рішення Господарського суду м. Києва, яке блокує конкурс на голову правління банку. Підстави були невідомі. А 6 квітня Господарський суд Києва відмовився задовольнити клопотання "ПриватБанку" про скасування заборони обирати та призначити голову правління банку.

На засіданні Господарського суду міста Києва за справою щодо блокування конкурсу на відбір голови правління "ПриватБанку" було оголошено технічну перерву до 16 червня 2021 року.

Українська правда