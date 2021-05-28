У квітні реальна зарплата у річному вимірі зросла на 19,7% – Держстат

У квітні 2021 року реальна зарплата порівняно з березнем 2021 року впала на 1,2%, а за рік зросла на 19,7%.

Про це свідчать дані Держстату.

При цьому, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні становила 13 543 грн.

Порівняно з березнем розмір середньої номінальної зарплати зменшився на 0,5%, а за останні 12 місяців (відносно квітня 2020 року) збільшився на 29,8%.

При цьому, найвища нарахована зарплата у березні була в Києві 20 422 грн, найнижча - у Херсонській області (10 647 грн).

Найбільшу зарплату отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій - 27 101 грн, та фінансової та страхової діяльності - 25 557 грн, найнижчу - працівники, задіяні в організації харчування та тимчасового розміщення - 6 979 грн.

Нагадуємо:

У березні 2021 року реальна зарплата в Україні проти березня 2020 року зросла на 9,5%, порівняно з лютим 2021 року - зросла на 6,7%.

У лютому 2021 року середня заробітна плата в Україні зросла на 1,7% проти рівня січня та на 15,7% проти лютого 2020 року та становила 12 549 гривень.

У січні 2021 року реальна заробітна плата зросла на 15% у річному вимірі та становить 12337 гривень, проте зменшилася відносно грудня.

У грудні 2020 року реальна зарплата в Україні порівняно з груднем 2019 року зросла на 10,1%.

Економічна правда