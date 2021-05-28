Білорусь не планує припиняти поставки бензину А-95 в Україну, але може скоротити обсяги

Білоруська нафтова компанія (БНК) не планує припиняти поставки бензину А-95 в Україну, проте може скоротити обсяги через ремонт Мозирського нафтопереробного заводу.

Про це у коментарі LB.ua сказав заступник генерального директора БНК-Україна Сергій Мельник.

"Ніякої заборони немає. Ми за контрактами номінували обсяги до 5 числа місяця поставок. Номінація буде, але буде, можливо, в зменшеному обсязі. Це пов'язано з плановим ремонтом Мозирського НПЗ, який почнеться 1 червня. На інші продукти ніяких заборон немає і ніякої політичної підоснови теж немає", - заявив Мельников.

Мозирський НПЗ з 1 червня починає капремонт, обсяг експорту буде знижений пропорційно завантаженню, повідомляє корпоративне видання "Мозирський нафтопереробник".

При цьому, у повідомленні не наводяться терміни ремонту і рівень завантаження заводу у період його проведення.

Нагадаємо:

Раніше ЗМІ повідомили, що Білоруська нафтова компанія поки не підтвердила постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.

Пізніше торгпред України Тарас Качка заявив, що "новини щодо бензину за оперативною інформацією пов'язані з технологічним процесами на виробництві білорускього виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі".