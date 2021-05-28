Білорусь може з червня зупинити поставки бензину А-95 в Україну – ЗМІ

Білоруська нафтова компанія поки не підтвердила постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на власників довгострокових контрактів на постачання бензину від БНК.

"Сьогодні нам сказали, що постачань А-95 не буде зовсім. Тим часом буде доставлено повний обсяг А-92", - сказало джерело видання.

За його словами, причини такого рішення невідомі.

"Ми продовжуємо перемовини. За нашими даними, Мозирський завод залито бензином", - розповів інший співрозмовник на умовах анонімності.

Він вважає, що у разі повної відмови від своїх контрактних зобов'язань репутації надійного постачальника БНК буде завдано нищівного удару.

"Ми розуміємо, що ремонт, що обсяги може бути урізано, але щоб узагалі закрити відвантаження і повідомити про це за три дні до кінця місяця - це неприпустимо з будь-якої точки зору.

У наступному році з ними просто ніхто не підпишеться", - вважає співрозмовник enkorr, додаючи, що такий демарш може стати приводом для введення обмежувальних заходів щодо постачань із Білорусі.

У Консалтинговій групі "А-95" заявили, що у разі припинення постачань бензину А-95 з Білорусі на ринку може утворитися дефіцит.

За даними групи, середньомісячні постачання білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис т, що становить близько 50% ринку цієї марки.

"Брак 50% постачань не може минути для ринку безслідно. Частково можна перекритися за рахунок Литви, але малоймовірно, що завод зможе постачити більше 10-15 тис т.

Можна імпортувати морем, але таких постачань давно ніхто не робив, невідома технічна змога оперативно прийняти і вивантажити такий обсяг", - зазначив директор "А-95" Сергій Куюн.

Водночас у відділі продажів "БНК Україна" LIGA.net повідомили, що продажі за довгостроковими договорами не зупинені. При цьому зупинені спотові продажі.

"По споту не продаємо тиждень, тільки за довгостроковими договорами", - заявили в "БНК Україна".

Крім цього, топ-менеджер в одній з великих мереж АЗС підтвердив виданню зупинку поставок А-95 за довгостроковими контрактами від БНК.

За його оцінкою, потенційно ціни на бензин в червні можуть вирости на 1 грн тільки за рахунок логістики і націнки оптових постачальників. За його словами, "такого не було ніколи".

"Цю інформацію також підтвердив власник великої компанії на ринку палива, що володіє інформацією про переговори між БНК і українськими трейдерами", - йдеться у повідомленні.