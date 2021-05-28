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Білорусь назвала умову повернення до режиму вільної торгівлі з Україною

П'ятниця, 28 травня 2021, 20:55
 

Білорусь готова повернутися до режиму вільної торгівлі з Україною, як тільки Київ перегляне заходи щодо білоруських товарів.

Про заявив перший заступник глави міністерства закордонних справ Білорусі Олександр Гур’янов, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

За його словами, білоруська сторона готова до переговорів у будь-який момент.

"Ми свого часу проводили досить активну роботу з українською стороною з розчищення бар'єрів у взаємній торгівлі. Чомусь зараз не з нашої ініціативи ці бар'єри почали назад з'являтися" - сказав Гур'янов.

"Ще раз кажу, що ми готові повністю скасувати всі наші рішення, ми готові повернути в повному обсязі режим вільної торгівлі, але тільки тоді, коли Україна перегляне ті заходи, які були прийняті щодо продукції білоруської сторони, які де-факто були спрямовані, щоб просто обмежити конкуренцію з боку білоруських виробників" - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів.

Торговий представник України назвав такі дії необґрунтованими та дискримінаційними.

Європейська правда

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Білорусь торгівля Україна

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