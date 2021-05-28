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Уряд хоче ввести акциз на "зелену" електроенергію

П'ятниця, 28 травня 2021, 11:30
 

Кабінет міністрів пропонує запровадити акциз на продаж електроенергії з відновлюваних джерел.

Про це йдеться у статті Миколи Топалова на Економічній правді.

Місяць тому Міністерство фінансів завершило роботу над текстом змін до Податкового кодексу, серед яких і запровадження акцизу з продажу "зеленої" електроенергії.

Співрозмовник ЕП в уряді каже, що ставка податку становитиме 3,2%.

В парламенті очікують, що надходження від запровадження акцизу в залежності від курсу євро приноситиме державному бюджету щороку додаткові 2 млрд грн.

"При цьому тільки боргів на ринку зараз близько 20 млрд грн. І це без урахування необхідності проведення щомісячних виплат", – йдеться в статті.

За даними Національної комісії з регулювання енергетики, у 2019 році обсяг виплат по "зеленому тарифу" становив близько 26 млрд грн, а у 2020 році – вже 40,6 млрд грн.

Учасники ринку виступили з жорсткою критикою цієї пропозиції та не виключають, що оскаржуватимуть її в суді.

Зокрема, представники чотирьох профільних асоціацій надіслали прем’єру, спікеру парламенту, головам профільних комітетів та міністру фінансів, листа в якому висловилися проти "нових" податків та назвали пропозицію "додатковим зниженням "зеленого" тарифу".

За даними ЕП, доопрацювати документ мають найближчим часом, а його реєстрація у Верховній раді очікується наступного тижня.

Детальніше читайте за посиланням: Зеленський проти "зелених". Влада запроваджує акциз на відновлювану енергетику: що це буде

Економічна правда

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Зелений тариф електроенергія акциз уряд

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