Уряд хоче ввести акциз на "зелену" електроенергію
Кабінет міністрів пропонує запровадити акциз на продаж електроенергії з відновлюваних джерел.
Про це йдеться у статті Миколи Топалова на Економічній правді.
Місяць тому Міністерство фінансів завершило роботу над текстом змін до Податкового кодексу, серед яких і запровадження акцизу з продажу "зеленої" електроенергії.
Співрозмовник ЕП в уряді каже, що ставка податку становитиме 3,2%.
В парламенті очікують, що надходження від запровадження акцизу в залежності від курсу євро приноситиме державному бюджету щороку додаткові 2 млрд грн.
"При цьому тільки боргів на ринку зараз близько 20 млрд грн. І це без урахування необхідності проведення щомісячних виплат", – йдеться в статті.
За даними Національної комісії з регулювання енергетики, у 2019 році обсяг виплат по "зеленому тарифу" становив близько 26 млрд грн, а у 2020 році – вже 40,6 млрд грн.
Учасники ринку виступили з жорсткою критикою цієї пропозиції та не виключають, що оскаржуватимуть її в суді.
Зокрема, представники чотирьох профільних асоціацій надіслали прем’єру, спікеру парламенту, головам профільних комітетів та міністру фінансів, листа в якому висловилися проти "нових" податків та назвали пропозицію "додатковим зниженням "зеленого" тарифу".
За даними ЕП, доопрацювати документ мають найближчим часом, а його реєстрація у Верховній раді очікується наступного тижня.
Детальніше читайте за посиланням: Зеленський проти "зелених". Влада запроваджує акциз на відновлювану енергетику: що це буде
Економічна правда
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