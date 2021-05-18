Новини 18 травня: звільнення міністрів, продовження земельної реформи

Про звільнення міністрів. Верховна Рада звільнила Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і міністра інфраструктури Владислава Криклія.

У партії "Слуга народу" пояснили, що підставою для відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія стала робота міністерства та "Укрзалізниці".

Про земельну реформу. Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2195, яким регулюється проведення електронних земельних аукціонів.

Про електроенергію. Міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП щодо обмеження імпорту електроенергії з РФ і Білорусі.

Про промисловий безвіз. Українська законодавча база має високу відповідність із базою ЄС, цей етап є вагомим на шляху до укладання "промислового безвізу".

Про ВВП-варанти. 31 травня 2021 року Україна здійснить першу виплату за державними деривативами (ВВП-варантами), випущеними у 2015 році – сума виплати становить 40,8 млн доларів.

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На вихід. Як і на кого Зеленський міняє міністрів в уряді

Як плани щодо заміни одного міністра переросли в рішення позбутись одразу трьох та що відомо про нових очільників Міністерства інфраструктури та Міністерства економічного розвитку.