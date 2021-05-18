Україна здійснить першу виплату за ВВП-варантами

31 травня 2021 року Україна здійснить першу виплату за державними деривативами (ВВП-варантами), випущеними у 2015 році – сума виплати становить 40,8 млн доларів.

Про це повідомляє Мінфін.

Виплату буде здійснено стосовно 2019 звітного року. Сума виплати, що підлягає сплаті, становить 40 750 645,60 доларів.

Непогашена умовна сума Державних деривативів становить 3 239 320 000 доларів. Так, держателі отримають виплату у розмірі 12,58 долара за кожну 1 000 доларів умовної суми деривативів, які їм належать.

Дохідність даних варантів прив'язана до показника ВВП України. Виплати можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році.

У 2019 році ВВП України зріс на 3,2% за даними Держстату. За правилами варантів, Україна не платить кредиторам, якщо економіка зростає повільніше, ніж 3%. При зростанні ВВП від 3% до 4% на рік кредитори можуть розраховувати на 15% цього одного відсотка зростання.

Нагадуємо:

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що цьогоріч Мінфін готується виплатити 40 млн доларів за ВВП-варантами, при помірному зростанні ВВП до 2040 року виплати можуть досягти 22 млрд доларів.

У 2021 році у бюджеті з’являється стаття виплат за державними деривативами, розмір виплати за якими становитиме 1,15 млрд грн.

Минулоріч Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 мільярда доларів.

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Паралельно зі скороченням суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол, були випущені ВВП-варанти. За ними Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

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Економічна правда