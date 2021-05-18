Рада ухвалила другий ключовий закон для земельної реформи

Верховна Рада на засіданні 18 травня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт №2195, яким регулюється проведення електронних земельних аукціонів.

Документ підтримали 272 депутати, фракціями голосували "проти" лише ОПЗЖ та Батьківщина.

Як раніше зазначав нардеп Ярослав Железняк, до другого читання до законопроєкту подали 700 правок. Рада почала розгляд документу ще 29 квітня.

Законопроектом №2195 передбачається продаж через електронні аукціони ділянок державної та комунальної власності або прав на них, а учасником земельних торгів може бути фізична або юридична особа.

Торги проводитимуться у єдиній електронній торговій системі. За результатами укладатиметься договір купівлі-продажу, оренди, суперфіція, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу цінову пропозицію.

На відміну від положень чинного законодавства, торги проводитимуться згідно договору між організатором та оператором електронного майданчика. Розмір, порядок сплати та повернення винагороди оператору будуть визначені Кабміном.

Так, нова система передбачає автоматизацію низки процесів, публікацію усіх документів щодо торгів та земельних ділянок в е-системі у відкритому доступі. Це забезпечить ефективність організації та проведення земельних торгів, стверджують автори законопроєкту.

Нагадуємо:

Мінфін сподівається отримати другу частину траншу від Світового банку після ухвалення Радою законів щодо земельної реформи, загальна допомога СБ становить 700 мільйонів доларів.

Ймовірно, йдеться про два законопроєкти, №2194 та №2195, що дерегулюють земельні відносини та впроваджують електронні аукціони продажу землі.

Верховна Рада на засіданні 28 квітня у другому читанні та в цілому ухвалила закон №2194 щодо проведення земельної децентралізації – він є ключовим для проведення земельної реформи.

Економічна правда