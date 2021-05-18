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У "Слузі народу" пояснили причини відставки Криклія

Вівторок, 18 травня 2021, 10:56
 
Владислав Криклій
мінінфраструктури

У партії "Слуга народу" пояснили, що підставою для відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія стала робота міністерства та "Укрзалізниці".

Про це голова партії "СН" та заступник голови фракції Олександр Корнієнко розповів в етері "Свободи слова" ICTV.

"Якщо казати про інфраструктурні проєкти, у нас сфера відповідальності інфраструктури заключається не лише в дорогах. І якраз все, що стосується дорожного будівництва, "Великого будівництва" - це якраз успішні проєкти.

Там в районі 7-8 тисяч км доріг, які будуються, велика кількість мостових переходів, розв'язок. І за це саме відповідав не стільки пан Криклій, скільки пан Кубраков, який зараз і пропонується на посаду міністра", – пояснив Корнієнко.

Він підкреслив питання діяльності АТ "Укрзалізниця", що знаходиться у підпорядкуванні Мінінфраструктури: "І тільки лінивий за ці пів року не пройшовся по тим чи іншим недоліки в роботі міністерства, які зрозумілі і пасажирам, які їздять потягами,так і сторонніми спостерігачами, міжнародними партнерами".  

Нагадуємо:

Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Верховна Рада збереться на позачергове засідання 18 травня для розгляду заяв про відставку трьох членів Кабінету міністрів.

Економічна правда

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