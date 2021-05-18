"Потенційна загроза енергобезпеці": Міненерго вимагає заборонити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП щодо обмеження імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (РФ і Білорусі - ред.).

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

"Це суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики (зокрема, синхронізації Об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E) та потенційно загрожує енергетичній безпеці", - йдеться в листі Галущенка.

"Ключовою вимогою під час приєднання енергосистеми України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію.

Залучення імпорту електроенергії погіршує фінансово-економічний стан виробників електричної енергії і, відповідно, якість та повноту виконання затверджених Міненерго графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей.

Отже, Міненерго підтримує заборону імпорту електричної енергії з держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та звертається до НКРЕКП щодо прийняття відповідного рішення", - додали в Міненерго.

Нагадаємо:

З 1 березня Україна відновила експорт електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" у європейську енергосистему ENTSO-E.

Повідомлялось, що Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Економічна правда