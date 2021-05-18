Всі розділи
Укр / Рус

"Потенційна загроза енергобезпеці": Міненерго вимагає заборонити імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Вівторок, 18 травня 2021, 14:25
 

Міністр енергетики Герман Галущенко направив звернення до НКРЕКП щодо обмеження імпорту електроенергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (РФ і Білорусі - ред.).

Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

"Це суперечить стратегічним цілям України в сфері енергетики (зокрема, синхронізації Об’єднаної енергетичної системи України з ENTSO-E) та потенційно загрожує енергетичній безпеці", - йдеться в листі Галущенка.

"Ключовою вимогою під час приєднання енергосистеми України до ENTSO-E є забезпечення достатності власних генеруючих потужностей для покриття прогнозованого попиту на електричну енергію.

Залучення імпорту електроенергії погіршує фінансово-економічний стан виробників електричної енергії і, відповідно, якість та повноту виконання затверджених Міненерго графіків ремонтів генеруючого обладнання електростанцій та теплоелектроцентралей.

Отже, Міненерго підтримує заборону імпорту електричної енергії з держав, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та звертається до НКРЕКП щодо прийняття відповідного рішення", - додали в Міненерго.

Нагадаємо:

З 1 березня Україна відновила експорт електроенергії з "острова Бурштинської ТЕС" у європейську енергосистему ENTSO-E.

Повідомлялось, що Україна 1 лютого відновила імпорт електроенергії з Росії.

Україна змушена імпортувати електроенергію з РФ через приєднання до спільних енергосистем, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Міненергетики НКРЕ електроенергія Росія Білорусь

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міненерго виплатить шахтарям понад 800 мільйонів за борги за зарплатами  12 травня 2021, 10:28
Новий глава Міненерго задекларував більше 5 мільйонів доходу за минулий рік 29 квітня 2021, 16:50
Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва? 29 квітня 2021, 15:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!