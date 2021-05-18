Зміна прописки і сплата штрафів в один клік: все про 10 нових послуг оновленої "Дії"

6 нових електронних послуг у мобільному застосунку "Дія" та 4 на веб-порталі "Дія". 17 травня на івенті Diia Summit 2.0 президент Володимир Зеленський представив масштабне оновлення проекту державних онлайн-послуг "Дія".

ЕП розповідає, які послуги стали доступні онлайн і нагадує, з чого починався проект "Дія".

Паперові довідки залишаться в минулому

Через три місяці паперові документи, необхідні для отримання послуг в державних органах, повинні бути поза законом. Таку амбітну ціль 17 травня озвучив президент Володимир Зеленський під час презентації другого масштабного оновлення проєкту "Дія".

"24 серпня 2021-го року Україна увійде в режим paperless (підписання та зберігання документів в паперовому вигляді. – ЕП), як ми й обіцяли. Ніяких паперів для державних органів.

Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг. Ми зробимо все, щоб держава без паперу існувала не на папері", – заявив президент.

Якщо Зеленський виконає свою обіцянку, то ця подія, беззаперечно, увійде в історію України, і стане джерелом надзвичайно масштабних і позитивних змін в системі надання державних послуг.

джерело: www.president.gov.ua

Щоправда, для цього йому потрібна підтримка Верховної ради. Втілення в життя ідеї повністю залежить від народних депутатів, яким до озвученої президентом дати потрібно встигнути в першому читанні та в цілому прийняти законопроєкт "Про особливості надання електронних публічних послуг".

І шанси на успішне проходження документу в парламенті досить великі – авторами законопроєкту виступили чи не рекордна кількість народних обранців – одразу 117 депутатів.

Віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров нагадав, що ціль президента Зеленського і міністерства – до 2024 року перевести 100% публічних послуг в онлайн.

"Будь-яка послуга від держави буде доступною за кілька хвилин і не виходячи з дому. А замість десяти кабінетів – один портал – Дія", – каже Михайло Федоров.

джерело: www.president.gov.ua

Не чекаючи поки народні депутати проголосують за законопроєкт, влада вже презентувала десять нових електронних послуг, які від 17 травня доступні в мобільному застосунку та на порталі "Дія".

Що нового в застосунку "Дія"

Сплата податків та декларування доходів

Чи не кожен новий керівник податкової в жаліється на те, що українці не бажають платити податки. В той же час, самі фіскали уникають пояснень, чому процедура сплати податків надзвичайно складна і заплутана, і чому податкова з року в рік не спрощує форми декларації, не запроваджує прості і зрозумілі інструменти для розрахунку і сплати податків та зборів в кілька кліків.

Процедуру сплати податків вирішили спростити розробники "Дії".

Відтепер через застосунок можна задекларувати доходи, сплатити податки і збори ФОПам, переглянути декларації та розрахунки за минулі періоди.

Процес подання декларацій спростили: замість двох сторінок та понад 30 полів (з яких потрібно знати, де правильно заповнювати) тепер достатньо відповісти лише на 4 запитання та внести суму доходу для розрахунку єдиного податку.

При цьому система сповіщень нагадуватиме про граничні дати подання декларацій та сплати податків.

Дія.Підпис

Не дивлячись на те, що можливість використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) в Україні існує вже десятиліття, широке розповсюдження він отримав лише в останній рік. Не в останню чергу через карантинні обмеження.

Донедавна ЕЦП, користувались переважно юридичні особи та державні службовці при поданні декларацій про доходи. Електронний формат дозволяє підписати документ та відправити його без необхідності фізичної присутності особи. Ним активно користувались бухгалтера (для подачі звітності) та фінансові організації (направлення інформації до контролюючих органів).

В останній рік ЕЦП намагаються впровадити у всіх сферах, де громадяни стикаються з необхідністю проходження верифікації. Наприклад, запис на прийом до сервісних центрів МВС України за допомогою електронного підпису дозволяє зекономити час на очікування в черзі.

Щоправда використати ЕЦП можна було лише знаходячись біля комп'ютера (ЕЦП завантажувався як окремий файл). До цього часу.

"Дія.Підпис" дає можливість скористатись ЕЦП через мобільний застосунок "Дія". Від 17 травня підписувати будь-які електронні документи і отримувати державні послуги можна просто з телефона.

NFC-авторизація

З NFC добре знайомі ті, хто оплачує покупки за допомогою смартфона. Ця технологія дає можливість обміну даними між пристроями на сам перед смартфонами та безконтактними платіжними терміналами, що перебувають на відстані близько 10 см.

Відтепер за допомогою NFC можна легко авторизуватись в "Дії". Для цього достатньо лише прикласти ID-картку до смартфона (який оснащений NFC-чипом). Через 30 секунд в застосунок підтягнуться всі документи та згенерується електронний підпис.

Статичний QR-код

Тепер не обов’язково робити копії документів чи заповнювати бланки. Наприклад, заселяючись у готель чи оформлюючи кредит у банку. За допомогою статичного QR можна ділитися необхідними документами онлайн.

Бізнесу в свою чергу не потрібно робити технічну інтеграцію та купувати обладнання — в кабінеті на порталі "Дія" необхідно лише згенерувати QR-код та роздрукувати його. Людина сканує QR-код та дає згоду на шеринг документів. Важливо, що компанія не зможе вимагати від клієнта додаткові копії документів і надлишкові копії даних.

Також у "Дії" можна побачити історію шерингів: коли, скільки разів і з ким користувач ділився цифровими копіями документів.

E-петиції

Українці зможуть створювати, переглядати та підтримувати електронні петиції на порталі "ВзаємоДія" або в застосунку "Дія". Це перший етап запровадження електронної демократії в Україні.

На сьогодні все це можна зробити лише пройшовши реєстрацію на відповідних порталах з використанням електронно цифрового підпису.

Заміна посвідчення водія й оновлений розділ "Штрафи"

Подати заявку на нове посвідчення в "Дії" відтепер можна за 5 хвилин.

А для тих, у кого є транспортний засіб, кожну годину "Дія" оновлюватиме розділ "Штрафи". Також стануть доступними штрафи, виписані патрульними. Якщо будуть нові, то вони одразу там з'являться, а застосунок надішле сповіщення.

За 5 днів до закінчення терміну оплати застосунок нагадає про несплачений штраф, виписаний патрульним.

Сплата адміністративного збору

Для цього потрібно навести камеру в "Дії" на QR-код біля реєстратора. Квитанція буде сформована автоматично. Два кліка замість двох візитів.

Така послуга доступна в Одесі, Хмельницькому та Рівному. Поступово вона буде масштабована на всю Україну.

Що нового на веб-порталі "Дія"

Зміна місця реєстрації онлайн

Експериментальний проєкт з електронною зміною реєстрації місця проживання. Потрібна лише ID-картка, 10-15 хвилин на заповнення заяви в "Дії" й онлайн-підтвердження власника житла.

Як відбувалась процедура зміни місця реєстрації до 17 травня

Процедура враховує навіть зняття з військового обліку осіб придатних до служби у збройних силах України.

Як проходитиме процедура зміни місця реєстрації у "Дії"

Послуга вже доступна для жителів Києва, Харкова, Вінниці, Луцька, Рівного, Кривого Рогу і Маріуполя. До кінця 2021 року цю послугу плануєть масштабувати на всю країну.

Реєстрація права власності онлайн

В реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні дані про права, зареєстровані до 2013 року (оскільки реєстр був запущений 1 січня 2013 року). Від 17 травня для внесення в реєстр даних про речові права на нерухоме майно потрібно на веб-порталі "Дія" заповнити заяву і підтягнути до неї скан-копії документів.

Після цього державний реєстратор, без участі заявника формує запит в Бюро технічної інвентаризації для підтвердження документів на майно.

Оскільки це складний проєкт, його пілотна версія запускається поки що лише в Харкові. У випадку успішних випробувань проєкт масштабують на всю країну.

Автоматична реєстрація ФОП

Якщо до сьогодні реєстрація ФОПа відбувалась в "ручному" режимі — електронну заяву перевіряв державний реєстратор і протягом доби здійснював реєстрацію, то тепер увесь процес відбувається за 2 секунди і без участі держреєстратора.

Це стало можливим завдяки налаштуванню електроної взаємодії відповідних реєстрів.

Нові будівельні послуги

Розробники "Дії" вирішили спростити життя будівельникам, які потерпають від корупції у профільній дозвільній системі.

Для узгодження проектною організацію із замовником будівництва чи перевірки експертною організацією категорії складності достатньо буде скористатись "Дією". На сьогодні існують три категорії складності будівництва:

СС1 - для об'єктів які несуть загрозу життю та здоров'ю не більше 20 осіб;

СС2 - для об'єктів які несуть загрозу життю та здоров'ю 20-300 особам;

СС3 - для об'єктів які несуть загрозу життю та здоров'ю більше 300 особам.

З 17 травня на веб-порталі "Дія" можна отримати наступні будівельні послуги:

для класу наслідків СС2/СС3 — електронний дозвіл на виконання будівельних робіт та електронний сертифікат про прийняття в експлуатацію;

автоматична реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт для об’єктів класу наслідків СС1;

онлайн-видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.

Подання заяви на отримання пільгової іпотеки

Доступний кредит на житло переселенцям, які постраждали через російську агресію в Криму та на Сході України.

Кредит – на 20 років під 3% річних. Заяву можна подати на порталі "Дія" за 10 хвилин.

Реєстрація операторів потужностей ринку (портал)

Потужності ринку — це будь-яке обладнання для виробництва, зберігання або транспортування харчових продуктів. Від бджільництва, кав’ярні або МАФу з морозивом до вантажівок-холодильників та торговельних мереж супермаркетів.

Відтепер більше не потрібно їздити по установах, ходити до Центрів надання адміністративних послуг, носити пакет документів або надсилати їх рекомендованими листами.

Весь процес автоматизували — реєстрація через портал "Дія" займає 1 хвилину.

З чого починалась "Дія"

Перший масштабний апгрейд проекту "Дія" відбувся у жовтні 2020 року. Тоді на порталі запустили новий реєстр будівельної діяльності, запровадили найшвидшу в світі реєстрацію бізнесу онлайн – реєстрація ТОВ займає 30 хвилин замість 20 годин.

Тоді ж послуга "єМалятко" (за однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 9-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини) стала повністю електрона.

У застосунку "Дія" тоді з’явилось 7 нових послуг. Головною з яких став шеринг документів. З її допомогою можна передавати копії документів (паспорт, ІПН, свідоцтво про народження) натиснувши "ОК" на push-повідомлення у застосунку.

Також в оновленні з’явилася можливість поділитися технічним паспортом на авто із іншою людиною. У додатку "Дія" з’явились такі документи, як свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо-переміщеної особи, цифровий ІПН (податковий номер). Крім того, у додатку почали відображатися штрафи ПДР та борги за виконавчими провадженнями.

Додаток "Дія" президент Володимир Зеленський представив у лютому 2020 року. Перший реліз містив цифрове посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.