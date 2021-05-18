Рада звільнила міністра інфраструктури Криклія

Верховна Рада підтримала звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія – він очолював відомство 20 місяців.

Раніше Криклій подав у відставку за власним бажанням. Рішення підтримали 284 народних депутати.

Під час представлення кадрового питання очільник транспортного комітету Юрій Кісєль повідомив про рішення рекомендувати звільнення Криклія з посади. Він також подякував міністру за співпрацю з комітетом та напрацювання важливих для транспортної галузі рішень.

Згодом ексочільник відомства прозвітував депутатам про досягнення за 20 місяців роботи. Він зазначив незмінність пріоритетного курсу на євроінтеграцію, залучення інвестицій, розбудову інфраструктури та однакових чесних правил для всіх.

Зокрема, Криклій повідомив про рівень виконання угоди з ЄС на рівні 42% проти 18% на момент його призначення. Крім того, було укладено 6 угод зі значними інвестиціями з боку ЄБРР та ЄІБ на суму понад 1,1 млрд євро.

Серед основних проблем міністр зауважив нестачу фінансування для інвестпроєктів. Це стосується, зокрема, Укрзалізниці, що віддає значну частину прибутку у бюджет. Водночас, Адміністрація морпортів сплачувала 90% прибутку у вигляді дивідендів до держави. Цьогоріч дивідендну політику вдалося зменшити до 50%.

Він зазначив, що, на жаль, транспортний підкомітет не спромігся попри величезну роботу здійснити розгляд та рекомендувати Раді профільний законопроєкт.

Серед досягнень ексміністр підкреслив виконану роботу щодо модернізації аеропортів, початок проєктів концесії портів, ухвалення закону про внутрішній водний транспорт, впровадження автоматичної фото- та відеофіксації, початок відбору експерта для придбання банку Укрпоштою.

Також він наголосив на тому, що Україна на 56 сходинок піднялася у рейтингу дотримання авіаційної безпеки Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО). Угода про відкрите небо з ЄС очікується вже наприкінці червня – початку липня.

Для наступників Криклій виділив головним завданням роботу зі справедливими тарифами та створенням незалежного регулятора.

Під час відповіді на запитання нардепів він також назвав справедливі тарифи одним із основних кроків для реформи УЗ. Крім того – ринок перевезень, залучення міжнародних партнерів для реструктуризації накопичених боргів та оновлення рухомого складу.

Нагадуємо:

У партії "Слуга народу" пояснили, що підставою для відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія стала робота міністерства та "Укрзалізниці".

Депутатська фракція "Слуга народу" затвердила кандидатуру Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України, Олексія Любченка - на посаду міністра економіки - першого віце-прем'єр-міністра, а Віктора Ляшка - на посаду міністра охорони здоров'я.

Економічна правда



