Вітренко розповів, хто запропонував йому очолити "Нафтогаз"

Новий голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко, що очолити НАК йому запропонували президент Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це не було моєю ініціативою. Просто коли стало зрозуміло, що план призначити мене першим віце-прем'єром - міністром енергетики через об'єктивні і суб'єктивні причини не вдається реалізувати, тоді керівництво країни - і президент, і прем'єр-міністр - запропонували розглянути такий варіант", - зазначив Вітренко.

За його словами, це буде вже п'яте чи шосте його повернення в компанію.

"Чесно кажучи, я (в 2020 році - ред.) вже вирішив, що все: перевернута сторінка моєї роботи в "Нафтогазі". Але виявилося, що це не так просто. Я з "Нафтогазу" йшов у 2003-му році, потім в 2005-му, потім в 2008-му, в 2009-му ..,. - тобто разів п'ять, і кожен раз думав, що точно це вже востаннє. Але, як бачите, виявилося, не в останній раз", - додав він.

Вітренко сказав, що з нинішнім призначенням все вирішувалося в лічені години.

При цьому, він відкинув припущення, що фактор його складних відносин з Кооболєвим міг зіграти певну роль у зміні голови правління "Нафтогазу".

"Якби це було так, то могло б спрацювати набагато раніше", - сказав Вітренко.

За його словами, протиріччя з Коболєвим виникли через те, що він почав ставити голові правління питання, не виносячи їх на публіку, про проблеми в роботі компанії, її неефективність та необхідність міняти підходи по низці напрямків.

"Я відзначав ще в 2018 році, що треба міняти "Нафтогаз", тому що якщо нічого не робити, то "Нафтогаз" стане збитковим", - заявив новий глава правління компанії.

"Це не було якоюсь моєї персональної мрією. Я просто це роблю (приймаю пропозицію очолити НАК - ред.), тому що розумію відповідальність.

Це може пафосно звучить, але компанія для мене рідна. Мені завжди було боляче дивитися на якісь проблеми "Нафтогазу", що по інших напрямках не було тих успіхів, на які можна було б розраховувати", - пояснив Вітренко свою мотивацію.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Водночас Коболєв написав у Facebook, що дізнався про своє "звільнення" зі ЗМІ та заяви про відставку не писав. Кабмін призначив з 29 квітня Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту, зокрема розглянуть призначення міністра енергетики.

Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Раніше виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією звільнити голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва та розірвати контракт з усіма членами Наглядової ради компанії. Раніше Вітренко працював виконавчим директор "Нафтогазу". Своє звільнення він назвав реакцією голови правління компанії Андрія Коболєва на "незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла".

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