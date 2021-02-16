Вітренко просить уряд звільнити Коболєва та наглядову раду "Нафтогазу"

Виконуючий обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією звільнити голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва та розірвати контракт з усіма членами Наглядової ради компанії.

Джерело: лист Вітренка до прем’єр-міністра у розпорядженні УП

Деталі: В.о. міністра наводить ряд причини, які на його думку, є підставами для звільнення Коболєва та Наглядової ради. Зокрема, начебто "Нафтогаз" не виконав показник видобутку газу у 2020 році, який був затверджений Концепцією розвитку газовидобувної галузі України та передбачав нарощення до кінця 2020 року видобутку вітчизняного природного газу до 27,6 млрд м3.

Проте у червні 2019 року Наглядова рада компанії затвердила бізнес-план Дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" на 2019-2023 роки, яким встановила прогноз видобутку природного газу для "Укргазвидобування" в обсязі 15,0 млрд м3 у 2019 році та 14,9 млрд м3 у 2020 році.

Саме це, стверджує Вітренко, і суперечить очікуваним результатом діяльності компанії у 2017-2020 роках відповідно до Концепції.

В.о.міністра також стверджує, що компанія планує скорочувати показники видобутку газу наступні 5 років. Начебто прогнозовані обсяги видобутку природного газу в 2025 році становитимуть від 9,9 млрд м3 до 12,5 млрд м3 за різними сценаріями.

Окрім того, йдеться про порушення, які Держаудитслужба виявила у діяльності "Нафтогазу" у 2018-2019 роках. Останні призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на суму 75,5 млрд.

Також Офіс платників податків виявив порушення в "Укртрансгазі", які призвели до заниження сплачених АТ "НАК "Нафтогаз України" дивідендів на суму 35,2 млрд гривень.

"Враховуючи наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену у додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ "НАК "Нафтогаз України", припинення контрактів з членами Наглядової ради та проведення конкурсів на заміщення відповідних посад", – йдеться в листі.

Водночас, пропонується провести аудит ефективності компанії та всіх підприємств Групи з огляду на значну кількість порушень та необхідність всебічного їх дослідження.

Нагадаємо:

Раніше Юрій Вітренко працював виконавчим директор "Нафтогазу". Своє звільнення він назвав реакцією голови правління компанії Андрія Коболєва на "незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла".