Всі розділи
Укр / Рус

Рада у четвер голосуватиме за нового очільника Міненерго

Середа, 28 квітня 2021, 13:12
 

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту, зокрема розглянуть призначення міністра енергетики.

Джерело: сайт і Telegram Верховної Ради  

Деталі: Перше розпорядження (№103) підписано на вимогу 160 народних депутатів.

О 16:00 у четвер парламентарі мають розглянути проект постанови Верховної Ради про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій (№5382).

Вже о 16:15 має початися друге позачергове засідання ВР, згідно з наступним розпорядженням спікера (№104) і на вимогу 154 нардепів.

На ньому, зокрема, планують розглянути питання про призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики, а також 18 законопроєктів.

Нагадаємо: Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг планує в середу розглянути подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення віцепрезидента "Енергоатома" Германа Галущенка міністром енергетики.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Міненергетики Верховна рада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Новий глава Міненерго задекларував більше 5 мільйонів доходу за минулий рік 29 квітня 2021, 16:50
Переворот у "Нафтогазі": чи(м) кращий Вітренко за Коболєва? 29 квітня 2021, 15:30
Галущенко вважає, що зменшити тарифи на електроенергію і газ для населення можливо 29 квітня 2021, 14:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!