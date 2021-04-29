Рада призначила Галущенка міністром енергетики

Верховна Рада 29 квітня підтримала кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України – він став першим постійним міністром за понад рік роботи уряду Дениса Шмигаля.

"За" проголосували 305 нардепів.

Галущенко обіймав посаду віцепрезидента НАЕК "Енергоатом" з травня 2020 року. У 2011-13 роках працював директором департамента судової роботи у Мін’юсті, згодом почав роботу в "Енергоатомі".

Під час виступу він наголосив на викликах перед українською енергетикою, зокрема протидії Північному потокові-2 та потребу у відмові від шкідливого для екології палива, збільшення атомної генерації.

Крім того, новий очільник Міненерго підкреслив важливість інтеграції української енергосистеми до європейської ENTSO-E.

З моменту "перезавантаження" уряду у березні 2020 року Міністерство енергетики жодного разу не мало постійного очільника. Одразу після того, як Кабмін очолив Денис Шмигаль, відомство тимчасово очолив Олексій Оржель, який до 4 березня 2020 року був останнім міністром енергетики без приставки "в.о.".

Відтоді посаду тимчасово обіймали Віталій Шубін, Ольга Буславець, Юрій Бойко та Юрій Вітренко. Останнього двічі намагалися призначити постійним керівником Міненерго.

Нагадуємо:

Комітет з питань енергетики та ЖКП підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики за подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Після того, як тимчасово виконуючим обов’язки голови НАК "Нафтогаз" призначили Юрія Вітренка, Юрій Бойко знову тимчасово очолив відомство.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав два розпорядження про скликання 29 квітня позачергового пленарного засідання парламенту, зокрема розглянуть призначення міністра енергетики.

Економічна правда



