Вітренко про звільнення: Це реакція Коболєва на незручну правду

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його звільнення - це реакція голови правління компанії Андрія Коболєва на "незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла".

Про це Вітренко написав у Facebook, коментуючи ситуацію зі своїм звільненням через 2 місяці.

"А як же Коболєв? Його теж звільняють? Він же теж "реформатор", теж бореться з Газпромом та з корупцією? Він же зі мною в одній команді?

Ні, Коболєва не звільняють. Навпаки, Коболєву Кабмін, знову без жодного конкурсу, продовжив контракт на чотири роки. І тепер Коболєв фактично звільняє мене", - заявив Вітренко.

Виконавчий директор "Нафтогазу" заявив, з Коболєвим "знову "домовилися", коли продовжили йому контракт на 4 роки.

"Це ілюзія, що влада не контролює Коболєва, і він робить, що хоче. Хто у березні цього року без конкурсу продовжив повноваження Коболєва на чотири роки?

Рекомендувала Наглядова рада, яку призначає і звільняє Кабмін, причому її призначали теж без конкурсу, начебто як "тимчасовий варіант". А остаточне рішення ухвалював, принаймні формально, сам Кабмін. І вони мали знати про паразитичну природу "начальників". Тому вони точно могли б обґрунтувати, чому Коболєву не потрібно було продовжувати контракт. Цього не було зроблено. Отже, з Коболєвим знову "домовилися", - написав Вітренко.

За словами Вітренка, імідж Коболєва - "це шати з казки про голого короля".

"Рішення про скорочення моєї посади, де-факто про моє звільнення, приймав формально Коболєв. Але розповідаю незручну правду про Коболєва не тому, що він мене звільняє. Навпаки, моє звільнення - це реакція Коболєва на незручну правду, у якій він бачить загрозу для свого крісла. У свою чергу, цим користуються ті, хто тримає Коболєва в цьому кріслі", - написав він.

"Я Коболєву в очі казав про те, що його провали як керівника перекреслюють досягнення нашої команди в Нафтогазі і дискредитують реформи. Що його недостатній рівень компетентності та морально-етичних якостей є проблемою для трансформації Нафтогазу в ефективну національну компанію.

Що це передусім негативно впливає на здатність України успішно протистояти Росії, боротися з корупцією, розвивати економіку. Що останнім часом це виглядає як паразитування", - додав Вітренко.

Також Вітренко розповів про прибутки "Нафтогазу" за 2019 рік. За його словами, якщо відняти результат (68.4 млрд грн) за напрямом роботи (транзит газу) його команди в Нафтогазі, яку безпосередньо очолює він, а не Коболєв, то у решти Нафтогазу – величезний збиток (- 5.1 млрд грн).

"Щодо попередніх гучних перемог Нафтогазу – Коболєв не ініціював відповідні процеси, безпосередньо не керував ними, і його роль взагалі була неоднозначною. Це стосується перемоги над Газпромом у Стокгольмському арбітражі, організації поставок газу з Європи (коли Газпром відключив газ), пов’язаних з цим реформами, боротьбою з корупцією.

Він мав відношення до них, і його можна навіть назвати членом нашої команди, яка працювала над цими процесами, але в цих командах він не був лідером. Його задача полягала скоріше в тому, щоб "домовитися" з його начальниками (яким він був зобов'язаний своєю посадою) або виконувати представницьку функцію", - заявив Вітренко.

Нагадаємо:

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують і через 2 місяці його звільнять з "Нафтогазу", серед причин звільнення він назвав те, що зараз "не у пріоритеті ефективний захист інтересів України у відносинах з Газпромом".

Економічна правда