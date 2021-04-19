Новини 19 квітня: новий-старий голова Держаудитслужби, Марченко vs Саакашвілі, транш МВФ

Про нового-старого голову Держаудитслужби. Кабмін ухвалив рішення призначити Геннадія Пліса головою Держаудитслужби з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків строком на 5 років.

Про Марченка vs Саакашвілі. Глава Мінфіну Сергій Марченко у відповідь на критику та звинувачення у корупції від глави Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі назвав того, зокрема "шулером з великої дороги". Саакашвілі відповів - назвав Марченка, зокрема, "козявкою і нікчемою".

Про транш від МВФ. Мінфін розраховує на закінчення переговорів з МВФ у липні та виділення траншу у вересні цього року.

Про Марченка і Степанова. Глава Мінфіну Сергій Марченко розкритикував очільника МОЗ Максима Степанова за погане планування заходів для боротьби з коронавірусом, при цьому він допустив збільшення витрат на медицину у бюджеті-2021.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на заяву голови Мінфіну Сергія Марченка, котрий порівняв його з персонажем з фільму "12 стільців" - за його словами, у нього немає особистого конфлікту з Марченком.

Про УЗ і дизпаливо. Укрзалізниця через 4 доби може залишитись без дизпалива через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами.

Про транзит газу. "Газпром" забронював всі запропоновані додаткові транзитні потужності України на травень.

Про позов Нафтогазу до Кабміну. "НАК "Нафтогаз України" подав позов до суду щодо стягнення з Кабінету міністрів 4,491 мільярда гривень на свою користь "в рахунок відшкодування завданої шкоди".

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