Глава МОЗ відповів на "персонажа з 12 стільців": запевняє, що не має особистого конфлікту з Марченком

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на заяву голови Мінфіну Сергія Марченка, котрий порівняв його з персонажем з фільму "12 стільців" - за його словами, у нього немає особистого конфлікту з Марченком.

Про це Степанов сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Я вважаю себе значно стриманішою і професійною людиною, щоб публічно відповідати, це наші з ним робочі взаємини. Якщо він вважає за потрібне коментувати таким чином, заради хайпу, - ну, значить Сергій Михайлович вважає за потрібне.

У мене не може бути особистого конфлікту з міністром фінансів, у мене є відстоювання інтересів української медицини, здоров'я і життя українців", - сказав голова МОЗ.

"Якщо я кажу, що нам, наприклад, для закупівлі вакцин потрібно 15,1 млрд грн, і все це підтверджено розрахунками, а він вирішує, що достатньо 2,6, потім же виходить, що я правий. Так само буде і з лабораторією, про яку говорив президент. Зрозуміло, що 100 млн грн нам не вистачить", - додав він.

Нагадаємо:

Глава Мінфіну Сергій Марченко розкритикував очільника МОЗ Максима Степанова за погане планування заходів для боротьби з коронавірусом, заявивши, що той "веде себе як персонаж з "12 стільців".

При цьому Марченко допустив збільшення витрат на медицину у бюджеті-2021.