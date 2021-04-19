Марченко розкритикував Степанова: Він веде себе як персонаж з "12 стільців"

Глава Мінфіну Сергій Марченко розкритикував очільника МОЗ Максима Степанова за погане планування заходів для боротьби з коронавірусом, при цьому він допустив збільшення витрат на медицину у бюджеті-2021.

Про це він сказав в інтерв'ю Lb.ua.

"Є можливість такого сценарію (коригування бюджету або макропоказників - ред.), оскільки є потреба закрити кілька питань по медицині. Ми будемо обговорювати з МВФ і з іншими партнерами можливість незначної корекції бюджету. У бік збільшення витрат на медицину", - заявив Марченко.

"Там не тільки проблема в вакцинах. Є ряд інших питань, які потрібно вирішити. Ось в чому проблема у мене зі Степановим? Він веде себе як персонаж з "12 стільців". "Вранці гроші - ввечері стільці, увечері гроші - вранці стільці, але гроші вперед". Ось так і Степанов.

У нього завдання забюджетуватися максимально, користуючись тим, що у нас ковід, у нас проблеми, у нас люди вмирають і потім на цій риториці вирішувати ті проблеми, які необхідно. Я вважаю, що це абсолютно неправильно. Потрібно спочатку запропонувати план, показати, вирішення проблеми, а для цього достатньо часу було, а потім вже намагатися міністру фінансів чи уряду ставити питання з приводу пошуку коштів. А підхід поки що такий - спочатку гроші, а потім я буду вам боротися з ковідом. Так питання ставити не можна", - підкреслив Марченко.

При цьому він згадав про невитрачені кошти Фонду боротьби з COVID-19 за підсумками 2020 року.

"Ми максимально допомагаємо (розмова відбулася до рішення про виділення коштів на закупівлю вакцин - ред.). Це ж не про Степанова, це про країну і про людей.

Ми на Кабміні часто з'ясовуємо стосунки, і це нормально, тому що у мене є що запитати у нього, зокрема, по залишкам минулого року. Він вибивав, вибивав гроші, а в підсумку вийшли залишки, які не використано", - додав міністр фінансів.

Нагадаємо:

Кабмін 14 квітня ухвалив постанову, якою виділив МОЗ додатково 6,5 млрд грн на закупівлю вакцин за рахунок зменшення обсягу видатків за програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" на цю ж суму.