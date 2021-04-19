Уряд перепризначив голову Держаудитслужби на новий 5-річний термін

Кабмін ухвалив рішення призначити Геннадія Пліса головою Держаудитслужби з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків строком на 5 років.

Про це йдеться у постанові уряду № 337-р від 19 квітня, опублікованій на Урядовому порталі.

"Призначити Пліса Геннадія Володимировича головою Державної аудиторської служби України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п'ять років з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у постанові.

Зазначимо, що Пліс очолює Держаудитслужбу з 30 квітня 2020 року - його призначили на посаду за контрактом про проходження державної служби на період дії карантину.

Відповідно, перед призначенням строком на 5 років його звільнили (постанова №336-р) у зв'язку із закінченням строку дії контракту (на період дії карантину).

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 29 квітня 2020 року призначив екс-заступника міністра фінансів уряду Гончарука Геннадія Пліса головою Державної аудиторської служби.

Пліс працював заступником міністра фінансів в уряді Олексія Гончарука.

У 2005-2006 роках Пліс був заступником начальника фінансово-економічного управління Міністерства вугільної промисловості.

З 2006 по 2012 роки - начальник Головного управління внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА.

У 2012-2013 роках Пліс був головою наглядової ради "Державної продовольчо-зернової корпорації України", а у 2013-2014 - директором департаменту внутрішнього аудиту та аналізу ризиків ДПЗКУ.

Із серпня 2014 року Пліс працював радником голови КМДА, із серпня 2014 - директор департаменту внутрішнього фінконтролю КМДА.

Із січня 2016 по грудень 2017 року працював першим заступником голови КМДА.