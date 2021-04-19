"Шулер з великої дороги" vs "козявка і нікчема": Марченко і Саакашвілі обмінялися "люб’язностями"

Фото: segodnya.ua

Глава Мінфіну Сергій Марченко у відповідь на критику та звинувачення у корупції від глави Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі назвав того, зокрема "шулером з великої дороги". Саакашвілі відповів - назвав Марченка, зокрема, "козявкою і нікчемою".

Про Саакашвілі Марченко розповів в інтерв'ю Lb.ua.

На питання, чи правдива заява Саакашвілі, що митницю фактично контролює Олександр Івашкович, міністр відповів: "Звичайно ж ні".

На уточнення, хто тоді головний корупціонер на митниці, Марченко відповів:

"Це питання до правоохоронних органів. Ви ж знаєте, в чому дійсно полягає проблема боротьби з корупцією? Наприклад, Саакашвілі щось там сказав про Марченко. Але ніхто ж не розбирається - всі запам'ятали, що Саакашвілі сказав, що Марченко нібито корупціонер. Я потім в інтерв'ю кажу, що він негідник і негідник, і що ця людина, яка ...".

"...Шулер з великої дороги, це приїжджий гастрабайтер. Він приїхав, щось спробував зробити, якісь ідеї, що не зайшли і зараз він намагається звинуватити в своїх проблемах когось іншого. Вибрав мене. Я не буду це терпіти.

Тому, я говорю, що умовний товариш С, покажи, що ти можеш, ти в Україні вже показував в губернаторстві і зараз ти просто намагаєшся роздувати мильну бульбашку. Ти фейк, ти фейкова історія, тебе підживлюють просто інформаційно, тому, що чомусь вважається, що тебе повинні носити на руках. Ось я його хочу запитати, через вас, хто він такий і що він зробив для України, що він дозволяє собі мене, як міністра фінансів в чомусь звинувачувати?", - заявив Марченко у відповідь на критику Саакашвілі в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Коли обговорюється питання контрабанди і боротьби з контрабандою, рішення РНБО, я питаю, де тут міністр фінансів? Питання контрабанди - це більше проблема правоохоронної системи. Для міністра фінансів найважливіше, щоб митниця приносила доходи в бюджет, і як можна більше, а також контролювала безпеку товарів, що потрапляють в країну", - додав він.

"А ось ці товариші, які думають тільки про свою велич, вони не думають про українську економіку, український бізнес. Вони думають тільки про те, що ось я зараз відкрию українську митницю і буде всім добре, умовно. Вони роблять такі пропозиції без найменшого критичного аналізу.

Коли ми про це говоримо, вони нас звинувачують в тому, що ми корупціонери. Це хіба нормально? Тому я кажу, товаришу, ти спочатку матчастину вивчи, а потім будеш спілкуватися з міністром фінансів", - резюмував Марченко.

Також він згадав екс-керівника Митниці Максима Нефьодова.

"... Там ще Нефьодов був, чогось намагався розповідати, які негідники в Мінфіні. Людина, яка сама на митниці не розуміла, що робить, мені не може говорити про кадри на митниці. Тому що я бачив показники Нефьодова.

Я запитав, який у нього план надходжень місячний. Він не знав. І це після 9 місяців десь роботи. Як вам сказати правильно? Є люди, які працюють, відповідають за свої дії, а є люди, які, працювали, але нічого не показали, і хочуть десь знову попрацювати. Вони знаходять об'єкт критики, самі не розуміючи, що, умовно кажучи, не на того напали", - сказав міністр фінансів.

Саакашвілі у Facebook відповів на заяву Марченка.

"Дешева козявка і нікчема. Ганьба, що в Україні таке ніхто може називатися "міністром фінансів".

Хто такий Саакашвілі, знає весь світ. Хто такий Марченко, знають тільки контрабандисти... Його дуже добре знає Азаров, у якого Марченко протягом 5 років був помічником і навіть офіційним радником. Янович досі називає його своїм "найталановитішим учнем".

З ним добре знайомі всі кришувальники тіньових схем, скрутчики, директори конвертаційних центрів і всі, хто займаються розкраданням українського бюджету. У нас просто різні кола знайомств, які перетинаються тільки там, де я стежу, щоб не розікрали український бюджет, а цей тип зі своїми подільниками його активно розкрадають. Марченко, схоже, вважає, що я ще недостатньо досяг у житті, щоб коментувати результати роботи цілого міністра фінансів, але не вважаю за потрібне опускатися до його рівня, доводячи, що я чогось, на відміну від нього, вартую. Це безглуздо", - написав він.

За його словами, Марченко свою роботу робить "вкрай паскудно".

"Рівно те ж саме вам скажуть ще 40 мільйонів українців, тому що за час перебування на своїй посаді ви не зробили для поліпшення їх добробуту рівним рахунком ні-чо-го. Навпаки, ви систематично гальмуєте реформи, стали захисником старих схем, повернули в державну систему пропащих корупціонерів і стали головним кришувальником контрабандних потоків. Ви опинилися вкрай низькопробним міністром, повністю проваливши надії суспільства і президента на реформи. Тому я, як перш за все громадянин України, буду невпинно це повторювати, поки вас не звільнять, чого ви, безсумнівно, і заслуговуєте", - додав Саакашвілі.

"Я не розумію, чому його терпить президент Зеленський. Наявність такого суб'єкта повністю компрометує президента України і Адміністрацію президента. Я вже говорив це президенту Зеленському та буду повторювати знову", - написав він.

Економічна правда